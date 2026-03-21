Cultivo protegido: Ibiapaba poderá ser a Almeria brasileira

Zuza de Oliveira, um profissional da agronomia que hoje presta consultoria em agropecuária a grandes empresas do Ceará, não tem dúvida: “A Chapada da Ibiapaba pode ser a Almeria brasileira, mas para isto será necessário o financiamento bancário, algo que o BNB pode oferecer”. O que disse Zuza foi ouvido por 25 empresários da agricultura e pecuária e por quem mais lhe interessava: Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, que, de bate-pronto, lhe deu resposta com uma frase curta, mas decisiva: “O BNB está pronto para apoiar projetos de cultivo protegido.”

Almeria, localizada no litoral Sudeste da Espanha, na belíssima região da Andaluzia, pode ser considerada a capital mundial do cultivo protegido, que, segundo o Google, é a “técnica agrícola que utiliza estruturas, como estufas e telados, para controlar o ambiente de produção (luz, temperatura, umidade)”.

Este colunista integrou, em outubro do ano passado, missão empresarial organizada pela Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid) que, coordenada pelo seu presidente, o cearense Sílvio Carlos Ribeiro, percorreu toda a área andaluza, incluindo, evidentemente, Almeria. E ficou encantado com o que viu.

Em Almeria, há mais de 100 mil hectares de estufas, cobertas com plástico ou teladas, sob as quais os hortifruticultores espanhóis plantam e colhem, utilizando biodefensivos e irrigação por gotejamento, frutas, legumes e verduras (FLV). É lá e no resto da Andaluzia que a Espanha planta, colhe e exporta FLVs para toda a Europa, utilizando a mais moderna tecnologia do cultivo protegido e, de quebra, uma sofisticada logística de transporte aéreo, rodoviário e ferroviário.

Em Huelva, 500 quilômetros além de Almeria, estão sediadas a Cooperativa Cuna de Platero, a maior da Espanha, e a Emcocal, norte-americana com negócios em várias partes do mundo. Ambas têm lá suas fazendas de produção, onde são desenvolvedoras de berrys, as chamadas frutas vermelhas, como morango, mirtilo, fambroesa e amora. Diretores das duas empresas estiveram nesta semana no Ceará.

A Emcocal celebrará na próxima semana um Acordo de Entendimento com o Governo do Ceará, por meio d sua Secretaria Executiva do Agronegócio da SDE, com o objetivo de trazer para cá suas mudas de uma nova variedade de mirtilo apropriada ao clima e ao solo cearense. São alvos dos técnicos da Emcocal a Chapada da Ibiapaba, as empresas do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas e o projeto de cultivo protegido que a família do empresário José Roberto Nogueira está empreendendo naquele município do Leste cearense.

Na opinião de Zuza de Oliveira, a aposta no cultivo protegido em toda a Serra da Ibiapaba, do ponto de vista técnico, tem 100% de sucesso, como já o provaram a Trebeschi e a Itaueira, que produzem lá, sob estufas, tomate e pimentões coloridos. O cultivo sob estufas (ambiente fechado, com clima controlado) e sob telas (estrutura aberta, sombreada, com livre circulação do ar) vem crescendo na velocidade do frevo na geografia Ibiapaba, e hoje ocupa uma área superior a 600 hectares. A diferença de uma para outra é o preço: a estufa de plástico ou de vidro é mais cara.

A coluna pode afirmar que as estufas da mineira Trebeschi, maior produtora nacional de tomates, e da Itaueira Agropecuária, grande produtora de pimentões coloridos, têm padrão técnico e estético melhor do que algumas que viu em Almeria.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, não esconde seu entusiasmo diante da perspectiva de a Ibiapaba tornar-se, no curto prazo, um grande centro nacional do cultivo protegido, e alogia o esforço que o secretário Sílvio Carlos Ribeiro e seu time desenvolvem para atrair capital e tecnologia para aquela região serrana.

Por sua vez, Erildo Pontes, coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, responsável pelos contatos com a diretoria da Cuna de Platero e da Emcocal reforça o discurso de Zuza de Oliveira e de Amílcar Silveira, apostando “todas as minhas fichas” nesses projetos, incluindo o da Agritec, do empresário José Roberto Nogueira, em Pereiro, e da DS Agro, do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas. O primeiro receberá mudas da Emcocal para o cultivo protegido de mirtilo; a segunda já planta mirtilo sob estufas teladas e promete fazer experiência para o cultivo a céu aberto, algo que os espanhóis pensam em fazer, também, aqui.