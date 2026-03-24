Um Brasil quer energia limpa e renovável, outro quer energia suja

Chega a levantar suspeita a gestão do Ministério de Minas e Energia (MME) que, há uma semana, realizou mais um leilão de reserva de capacidade (LRCAP), cujo resultado decepcionou e frustrou os brasileiros que querem mais energia gerada por fontes renováveis e limpas. E de quebra “escancarou um problema maior do que parece à primeira vista”, como disse, em uma rede social, o ex-presidente da Petrobras, Jean Paulo Prates. De costas para o meio ambiente, mas ao lado do poderosíssimo lobby do petróleo, o MME, simplesmente, contratou, por meio desse leilão, 19 GW de potência a ser gerada por usinas poluentes movidas a carvão mineral e, majoritariamente, a gás natural.

O MME tem sido citado pelos empresários do setor energético como um dos que retardaram a regulamentação da Lei de implantação de usinas eólicas offshore (dentro do mar), retardo que agora prossegue em outro endereço: o Ibama. É o mesmo MME que vê, sem protestar, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) promover o desperdício de energia solar e eólica gerada na região Nordeste por empresas que investiram bilhões de reais em um negócio que parecia ter segurança jurídica, e agora veem que não tem. Jean Paul Prates, um especialista em energia, solta o verbo:

“Seguimos desperdiçando energia eólica e solar no Nordeste, enfrentamos restrições para conectar novas cargas (como data centers) e adiamos soluções estruturais como armazenamento e digitalização do sistema”, diz ele com a mesma indignação desta coluna, que não entende por que razão o governo do presidente Lula -- contradizendo seu discurso na recente COP-30 (a Conferência da Organização das Nações Unidas – ONU – sobre o meio ambiente, realizada em Belém) -- em vez de priorizar a energia limpa e renovável fornecida gratuitamente pelo sol e pelo vento, opta por permitir o investimento de R$ 64,5 bilhões em projetos energéticos poluentes, de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Não há explicação diante da abundante e quase ilimitada oferta de projetos de geração de energia renovável.

Usando uma linguagem de arquibancada, esta coluna diz que o MME, literalmente, suja suas mãos ao desprezar empreendimentos adequados aos princípios ESG, da ONU, e eleger, na contramão da contemporaneidade, fontes geradoras ainda mais sujas. Jean Paul Prates revolta-se, por justo motivo, com o resultado do leilão do MME. Ele diz:

“Cortamos energia limpa e contratamos energia mais cara para ‘garantir segurança’. Isso não é falta de recurso. É falta de coordenação.”

Para os leitores da coluna, uma explicação: aqui se tem defendido o direito de a Petrobras explorar as reservas de petróleo que existem na chamada Faixa Equatorial, que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte. É um ativo importante e estratégio que deve ser extraído e utilizado para a exportação, gerando divisas, e, também, para o consumo interno, depois de refinado e transformado em gasolina, óleo diesel e combustível e querosene de aviação.

O que esta coluna rechaça é a má política do MME, que, em vez de incentivar a implantação de usinas geradoras de energias renováveis, estimula, erradamente, as de energia poluente. É como se o governo tivesse um discurso para os ouvidos dos ambientalistas estrangeiros nas COPs da vida e outro para o distinto auditório nacional, que paga a conta por esses erros de gestão.