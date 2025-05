INSS suspende programa Vale+ após denúncias de cobrança indevida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai suspender o programa Meu INSS Vale+. A decisão, anunciada nesta quarta-feira (7), se deve ao descumprimento das normas do instituto pela empresa PicPay Bank, que teria cobrado taxas não autorizadas pelos beneficiários.

A suspensão do programa foi assinada pelo atual presidente do instituto, Gilberto Waller Júnior, e publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O efeito é imediato.

De acordo com o Metrópoles, a interrupção dos descontos vale para todos os beneficiários previdenciários ou assistenciais mantidos ou operacionalizados pelo INSS, ainda que lançados antes da decisão.

O que é o benefício?

O Meu INSS Vale+ foi anunciado pelo Governo no segundo semestre do ano passado. Até fevereiro deste ano, o cartão permitia a antecipação de até R$ 150 do benefício mensal de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes do INSS. Contudo, em fevereiro, o valor foi ampliado para R$ 450.

O valor antecipado era descontado no mês seguinte, diretamente na folha de pagamento, sem juros ou taxas. A medida se aplicava a quem recebia o benefício de até um salário mínimo (R$ 1.518).