Governo define prazo para apresentar plano de ressarcimento às vítimas da fraude no INSS

O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, afirmou, nesta segunda-feira (5), que o plano do Governo de ressarcir os aposentados e pensionistas vítimas da fraude recém-descoberta será divulgado até a próxima semana.

A declaração do gestor foi dada em entrevista à Globonews. Na ocasião, ele também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu agilidade no caso, que veio à tona após investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU).

Veja também Germano Ribeiro Indenizações por desconto indevido na fraude do INSS chegam a R$ 10 mil; veja como acionar a Justiça

De acordo com o inquérito, entidades sindicais que oferecem serviços a aposentados estavam cadastrando pessoas sem autorização e descontavam as mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. A estimativa é de que o golpe tenha lesado cerca de 4,1 milhões de beneficiários do seguro — prejuízo que pode chegar a R$ 6,3 bilhões.

"Pela pressa que o presidente nos deu, creio que todo o plano pode sair nesta ou na próxima semana", antecipou o presidente do INSS. Ele comentou também que todas as instituições estão com o desconto suspenso e que, antes de reabrir a possibilidade de novos descontos, o instituto irá adotar medidas para aumentar a segurança dos beneficiários.

Veja também PontoPoder Carlos Lupi pede demissão e deixa Ministério da Previdência após escândalo de fraude no INSS PontoPoder Em reunião com novo ministro, Lula pede ações contra fraudes em aposentadorias e pensões do INSS Ingrid Coelho Fraude no INSS: cearenses relatam descontos indevidos por uma década e valores chegam a R$ 2 mil

Entenda a fraude

Uma operação conjunta da PF e da CGU descobriu que algumas entidades ofereciam o pagamento de propina a servidores do INSS para obter dados de beneficiários. Essas mesmas organizações cadastravam pessoas sem autorização e com assinaturas fraudulentas para descontar mensalidades de benefícios pagos pelo instituto.

O esquema teria sido começado em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e prosseguido no atual governo. O prejuízo aos aposentados é estimado em R$ 6,3 bilhões.