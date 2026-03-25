Medalha Edson Queiroz: noite de emoção na Assembleia

Seria apenas mais uma monótona sessão especial de homenagem a empresários cujas empresas ajudam a dinamizar o desenvolvimento econômico e social do Ceará, mas o que aconteceu ontem, terça-feira, 24, no plenário da Assembleia Legislativa foi, surpreendentemente, mais do que isso. Primeiro, o plenário da casa ficou lotado de amigos dos dois homenageados; segundo, o discurso de ambos arrancou lágrimas dos presentes; terceiro, a sessão cumpriu sua plena finalidade.

Cristiano Maia, dono do Grupo Samaria, um conjunto de empresas que atuam em vários ramos da atividade econômica, e presidente da Camarão BR, que congrega os maiores criadores de camarão do país, e Urubatan Romero, dono da North Segurança Ltda e presidente do Sindicato das Empresas de Segurança do Ceará, receberam, sob aplausos, a Medalha do Mérito Edson Queiroz, que lhes foi outorgada pela unanimidade dos deputados estaduais cearenses pelos relevantes serviços prestados por eles ao progresso deste estado.

Presidida pelo deputado Sérgio Aguiar, a sessão solene foi aberta e encerrada pela Banda de Música da Polícia Militar, que executou o Hino Nacional brasileiro, no início, e o Hino do Estado do Ceará, no final. Em seguida, houve os discursos.

Falaram, pela ordem, os deputados Sérgio Aguiar, que matou a curiosidade dos presentes sobre a origem da Medalha do Mérito Edson Queiroz, criada em 1982, logo depois do acidente aéreo que vitimou “o grande ícone da indústria do Ceará, o empresário Edson Queiroz”, sobre quem ele discorreu aludindo ao seu legado que pode ser resumido nos milhares de empregos que as empresas do Grupo Edson Queiroz criaram e mantêm aqui e em quase todos os estados do país.

Sérgio Aguiar citou Aristóteles – “a gratidão é o sentimento que mais cedo envelhece” – para justificar o nome da Medalha, que foi a maneira que o Parlamento estadual encontrou para perpetuar o preito de gratidão por tudo o que, em vida, construiu e legou o empresário Edson Queiroz.

Em seguida, ele resumiu o currículo de Cristiano Maia e de Urubatan Romero, que, na sua opinião, são “líderes empresariais inovadores na mesma linha que o foi Edson Queiroz”.

Falou em seguida o deputado Bruno Pedrosa, que, igualmente, destacou as virtudes empreendedoras dos dois homenageados, citando-os como “construtores de legados”.

Depois, ocupou a tribuna o deputado Leonardo Pinheiro, que falou sobre o lado empresarial e político de Cristiano Maia, que liderou a construção da Nova Jaguaribara, sede do município que lhe serviu de berço natal. E disse que o homenageado “ajudou a construir sonhos no agro, na indústria, na pecuária e na construção pesada”.

O deputado Antônio Granja também falou e disse que Cristiano Maia e Ubiratan Romero são um exemplo pronto e acabado de empresários que deixam para os mais jovens lições de como enfrentar e vencer os desafios.

Então, vieram os pronunciamentos dos dois medalhados. Cristiano Maia falou primeiro, lembrando sua infância pobre e difícil, durante a qual jamais faltou a dedicação dos pais, que moldaram o seu caráter e o incentivaram a mudar-se para Fortaleza para melhorar seus estudos que o levaram a ingressar na FAB, onde aprendeu, na Escola de Aeronáutica em São Paulo, a valorizar o que tem valor.

De volta a Fortaleza, fundou sua primeira empresa, a Construtora Samaria, dedicada às obras rodoviárias. Depois, vieram as outras nas áreas da agropecuária, da indústria de rações e da carcinicultura. Ele é hoje o maior criador de camarão do país.

“Não se faz nada sozinho, e por isto eu agradeço e louvo nossos mais de 4 mil colaboradores que estão conosco no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco”, disse ele, que não esqueceu de agradecer, também, aos seus familiares – filhos, genro, noras e netos, presentes ao evento – e, especialmente, à sua mulher Luzia, com quem divide o amor mútuo e as tarefas de administrar suas empresas.

Já era visível a emoção, que se tornou mais forte quando começou a falar o outro homenageado, Ubiratan Romero. Com outras palavras, ele disse:

“A gratidão é a memória do coração. Esta é uma noite inesquecível. E quero começar dizendo a vocês que eu deveria estar naquele voo trágico que vitimou nosso querido Edson Queiroz. Troquei esse voo por uma corrida e motorcross.”

E prosseguiu:

“Quando eu tinha 8 anos de idade, fui abandonado pelo meu pai, que, enganando minha mãe, que era uma mulher de posses, levou com ele tudo o que ela tinha. Aí eu prometi à minha mãe que iria trabalhar muito para devolvre a ela tudo o que ele lhe havia tirado. Cumpri minha promessa, e aqui estou.”

Parte do auditório, incluindo o autor destas linhas, lacrimejou de emoção. E o orador emendou:

“Hoje, exatamente hoje, dia 24 de março, minha empresa está completando 22 anos de atividades. E louvo e agradeço a Deus por isto.”