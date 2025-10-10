Demi Lovato nega vinda ao Brasil em publicação de fã-clube de Fortaleza
Um jornalista musical especulou que a cantora seria atração do Festival Heineken, em São Paulo
Demi Lovato negou que vem ao Brasil para um show gratuito em outubro, ao responder uma publicação do fã-clube da cantora em Fortaleza. "Isso não é verdade, não caiam nessa", escreveu a artista em um comentário no Instagram.
A publicação do fã-clube falava sobre especulações de um show de Demi no Festival Heineken, que ocorrerá em São Paulo e terá artistas nacionais e internacionais. A programação, no entanto, ainda não foi anunciada.
No post, a página "Demi Fortaleza" reproduzia informações do jornalista José Norberto Flesch. Ele é conhecido por adiantar informações sobre a vinda de artistas internacionais ao Brasil. Entretanto, o caso de Demi parece ser mais uma das informações de bastidor que não se confirmaram.
Demi no Brasil
A última vez que Demi veio ao país foi no The Town 2023, em São Paulo. A artista atualmente está em divulgação do seu próximo álbum "It's Not That Deep". Ela já lançou alguns singles, incluindo "Kiss", lançado nesta sexta-feira (10).