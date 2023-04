Demi Lovato e Leon Bridges têm shows confirmados no The Town

A cantora Demi Lovato teve apresentação confirmada no festival The Town, no dia 2 de setembro. O cantor Leon Bridges também é mais uma atração anunciada nesta quinta-feira (13).

Demi se apresentará no palco principal, no primeiro dia de festival, que tem Post Malone como atração principal.

A cantora estadunidense se apresentou no se apresentou pela última vez no Brasil em 2022, com shows no Rock in Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte.

Já Leon Bridges se apresenta em 3 de setembro no palco The One, em que Seu jorge é a atração principal.

O músico já veio ao Brasil em 2018, em show de abertura da turnê de Harry Styles.

Diversos artistas internacionais e nacionais já tiveram shows confirmados, como Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters, Bebe Rexha, Iza, Ludmilla e Alok. Outras atrações serão anunciadas nos próximos dias.

The Town

A primeira edição do festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos. Serão seis palcos com shows simultâneos. A previsão de público é de 500 mil pessoas nos cinco dias de festival.

O primeiro lote de ingressos do festival, sem definição de dia, foi vendido em 14 de março. Novos ingressos começarão a ser distribuídos no dia 18 de abril, a partir das 19h.

Veja as atrações confirmadas até o momento