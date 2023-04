Sobrinha da Princesa Diana escolhe resort de luxo nas Maldivas para a lua de mel

Amelia Spencer, sobrinha da Princesa Diana, está curtindo a lua de mel em um resort de luxo nas Maldivas na companhia do marido, o coach fitness Greg Mallet. Os dois se casaram no último dia 21 de março, na África do Sul.

Os recém-casados escolheram o resort Coco Bodu Hithi, com diárias que chegam até R$ 13 mil, para celebrar a nova fase. A suíte mais cara do hotel inclui piscina privativa, café da manhã, banheira e terraço ao ar livre.

Amelia compartilha com os seguidores do Instagram imagens da lua de mel. “Os primeiros dias da nossa lua de mel mágica”, escreveu ela na legenda de uma série de fotos publicada na rede social.

Legenda: Amelia Spencer Foto: Reproducão/Instagram

Atualmente com 30 anos, a sobrinha de Lady Di conheceu o marido quando tinha 17 anos, por meio de amigos em comum, na Cidade do Cabo, capital da África do Sul.