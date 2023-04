The Town anuncia Queens of the Stone Age e Pitty em dia com Foo Fighters

O festival The Town anunciou, na noite desta terça-feira (4), novas atrações confirmadas. A banda de rock norte-americana Queens of The Stone Age e a cantora Pitty irão se apresentar em 9 de setembro no palco principal, Skyline.

Foo Fighters é a atração principal do festival paulista neste dia, que também tem a banda Garbage no palco Skyline.

A última vez que o Queens of The Stone Age veio ao Brasil foi em 2018, quando se apresentou em edições do Lollapalooza e Rock in Rio. Entre as principais músicas, estão “Make It Wit Chu” e “I Sat By The Ocean“.

The Town

A primeira edição do festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Serão cinco palcos com shows simultâneos. A previsão de público é de 500 mil pessoas nos cinco dias de festival.

O primeiro lote de ingressos do festival, sem definição de dia, foi vendido em 14 de março. Novos ingressos começarão a ser distribuídos no dia 18 de abril, a partir das 19h.

Veja programação do The Town até o momento: