Festival The Town confirma shows de H.E.R. e Bebe Rexha

As cantoras Bebe Rexha e H.E.R foram confirmadas no festival The Town, nessa quinta-feira (30). Artistas se apresentarão no palco principal, o Skyline.

O The Town ocorrerá em cinco dias, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As datas são 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Rexha irá se apresentar no dia 3 de setembro e H.E.R., no dia 10.

Primeiro lote de ingressos foram vendidos no dia 14 de março. Novos ingressos começarão a ser distribuídos no dia 18 de abril, a partir das 19h.

Veja quais serão os seis palcos do festival:

Skyline: o maior palco do evento, com design inspirado nos prédios de SP. A previsão é de quatro shows por dia, com grandes bandas nacionais e internacionais.

The One: inspirado na arte urbana de SP. Neste espaço se esperam conteúdos exclusivos, através de encontros e apresentações com bandas consagradas e novos artistas.

New Dance Order: dedicado à música de pista, que fez sua estreia na última edição do Rock in Rio.

A‘São Paulo Square virá inspirada na região em que a cidade foi fundada, embalada ao ritmo de muito jazz e blues, com performances, música, dança e o colorido das obras.

O Factory será inspirado na cultura urbana e terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap.

Veja programação do The Town até o momento: