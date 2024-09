Suspeito de matar menina de 5 anos é capturado e leva polícia até corpo no Pará

Um homem suspeito de matar Sara Raabe, 5, levou a polícia a um corpo no Ramal do Cupiúba, em Altamira (PA), neste domingo (5). Conforme o jornal O Liberal, o suspeito de ter cometido o crime foi preso no bairro Viena, enquanto estava com uma sacola de roupas.

A menina foi vista pela última vez na quarta-feira (18) enquanto brincava de pescaria com o irmão de 10 anos, nas margens de um Igarapé localizado no Ramal do Cupiúba.

Conforme informações policiais, o suspeito — identificado por Cleiton Oliveira, 26 — foi visto perto da criança momentos antes do desaparecimento. Ele tem passagens por furtos e é usuário de drogas.

Desaparecimento

As buscas pela menina começaram assim que a família percebeu o sumiço dela. As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e até militares do Exército reforçaram as buscas por Sara.

Segundo as investigações, o suspeito pelo crime foi visto na sexta-feira (20) em um bairro da periferia de Altamira, que fica distante 4 km do local de onde a menina desapareceu.

Após ser identificado em câmeras da região, o homem foi capturado e contou onde estaria o corpo da menina. A polícia científica foi acionada para a remoção e perícia do corpo. As forças de segurança precisaram reforço o número de agentes para evitar que o homem fosse linchado no local.