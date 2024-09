Homem mata namorada e ex a golpes de espada em Goiás

A Justiça de Goiás manteve a prisão do homem que matou a namorada e a ex em Edéia, no sul do Estado, com golpes de espada. Renan dos Santos, de 23 anos, confessou com frieza a autoria do crime, ocorrido na última quinta-feira (19), contra Luana Meirelles, de 28 anos, e Ana Júlia de Ribeiro, de 22 anos.

"Ele golpeou a companheira com uma arma branca de fabricação caseira. Após ter matado a companheira, ele seguiu até o trabalho de outra mulher [a ex], que teria sido o motivo da discussão, e também a golpeou diversas vezes", explicou o delegado Daniel Moura ao g1.

O jovem de 23 anos, que atua como serviços gerais, foi preso em flagrante na quinta-feira (19) e teve a prisão preventiva determinada na sexta-feira (20) após audiência de custódia. A defesa de Renan alega que acompanha o inquérito policial instaurado.

Conforme a Polícia, o homem possuía a arma branca há anos. Luana foi morta em casa, após uma discussão. O suspeito irá responder por feminicídio.