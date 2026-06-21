Funcionário de empresa dona da Transnordestina morre em acidente em mina de Congonhas

Um técnico de produção de 50 anos morreu, na manhã deste domingo (21), após um acidente entre uma caminhonete e um caminhão-pipa dentro da mina Casa de Pedra, em Congonhas, no interior de Minas Gerais.

O homem, identificado como Herman Bittencourt Baeta, trabalhava no setor de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), dona da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), responsável pela construção da ferrovia no Nordeste brasileiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais repassadas ao portal g1, o caminhão-pipa teria perdido os freios e colidido com a caminhonete, esmagando o veículo.

Herman estava no automóvel e morreu no local.

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A vítima foi retirada das ferragens pelos bombeiros e foi entregue à perícia da Polícia Civil. A CSN confirmou o acidente.

"Todas as providências para socorro e atendimento foram tomadas imediatamente, mas, infelizmente, o colaborador não resistiu", declarou a empresa.

"A Companhia está prestando toda a assistência necessária à família. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas", completou a empresa por meio de nota.