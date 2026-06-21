Daniel Vorcaro procura advogado para terceira proposta de delação premiada

Depois de ter duas propostas de delação premiada rejeitadas pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro busca advogados para tentar uma terceira proposta às autoridades.

De acordo com informações do portal CNN, familiares do ex-banqueiro procuraram pelo menos três escritórios de advocacia em Brasília para assumir a defesa de Vorcaro. A PF, que rejeitou as tentativas anteriores de delação, mostra desconfiança de que ele apresente fatos concretos que justifiquem um acordo.

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A família busca por advogados criminalistas para destravar o processo em meio a repetidas mudanças na defesa do ex-banqueiro. Uma possível volta ao Complexo Penitenciário da Papuda teria assustado Vorcaro, que quer uma defesa robusta para tentar escapar da transferência.

Vorcaro está detido desde março na Superintendência da PF em Brasília. Nesse período, já trocou de advogado duas vezes, e tem como representação atual o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Minas Gerais (OAB-MG), Sérgio Leonardo.

Delação traria material "mais robusto"; PF mostra desconfiança

Nas tratativas de uma nova delação, Vorcaro tem comentado com interlocutores que quer entregar para a PF um material "mais robusto", o que deve acontecer nos próximos dias. O ex-banqueiro acredita que há uma "má vontade" da Polícia Federal com o material entregue.

As autoridades, no entanto, afirmam que uma eventual delação de Vorcaro só seria aceita em caso de comprovação das informações, com foco em menção de políticos e demais figuras públicas envolvidas em casos de corrupção.

Ainda sim, a PF duvida que o ex-banqueiro seja capaz de trazer algo de diferente do que já foi apresentado por ele nas outras vezes em que tentou a delação, com pedidos negados.