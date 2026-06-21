Mulher de Serra Leoa passa seis meses morando em aeroporto de Belém

Uma mulher de Serra Leoa passou cerca de seis meses vivendo no aeroporto Internacional de Belém. Identificada como Fatmata Sessay, 56 anos, a serra-leonina conseguiu recentemente passaporte para o Panamá, segundo o g1.

Segundo o portal, a complicação de Sessay teve início ainda em 2025, quando ela teve problemas com o passaporte ao sair de São Paulo com destino ao Panamá, onde mora com a família.

A mulher dormia em áreas do terminal e dependia de ajuda das pessoas que passavam pelo aeroporto, já que não tinha dinheiro para comprar uma nova passagem.

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“Eu dormia aqui, saía, depois voltava pra cá”, contou ao g1.

O caso foi acompanhado pela Defensoria Pública da União (DPU) e dos Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado (MPPA). As entidades tomaram as providências para que a documentação de Sessay fosse regularizada.

Após as movimentações, o passaporte foi restituído e a passageira conseguiu emitir uma nova passagem. A previsão de retorno ao Panamá é dia 22 de junho.