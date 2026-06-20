Cacique Raoni apresenta quadro de obstrução intestinal e continua na UTI em estado grave

Cacique Raoni, maior liderança indígena do Brasil, segue em estado grave após ser transferido do Mato Grosso para a UTI do Hospital São Paulo, na capital paulista.

Boletim divulgado na noite dessa sexta-feira (19) pelo Instituto Raoni aponta que o cacique apresenta agora obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa.

Uma atualização do estado de saúde do indígena deve ser divulgada ainda neste sábado (20), quando ele passará por uma cirurgia de desobstrução intestinal.

Veja também País PF inicia investigação para apurar alertas falsos enviados por sistema da Defesa Civil País Polícia prende novos suspeitos de envolvimento na morte de jovem lançada sem cordas em rope jump

Segundo o Uol, apesar do prognóstico, médicos consideram a situação dele estável. Já respira, por exemplo, sem ajuda de aparelhos.

O tratamento conta com antibióticos, e o planejamento é que o indígena de 94 anos seja monitorado continuamente e realize novos exames para investigação diagnóstica.

O que os exames apontam

Os primeiros exames no Hospital Dois Pinheiros, em Mato Grosso, onde inicialmente o Cacique estava internado, apontaram alterações na função renal e indicadores compatíveis com um processo infeccioso grave, conforme o g1.

Segundo o hospital, ele foi transferido para São Paulo para que o tratamento tivesse continuidade numa unidade de referência para o acompanhamento cirúrgico.

Em maio deste ano, Raoni foi internado após sentir fortes dores na barriga devido a uma hérnia antiga. Ele recebeu alta em dois dias, mas voltou a apresentar complicações de saúde e foi novamente para a UTI para tratar um quadro de pneumonia.

O líder indígena apresentava múltiplas comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.

Importância de Cacique Raoni

Líder dos Kayapó e conhecido internacionalmente, Cacique Raoni carrega no disco labial e no cocar de penas amarelas os símbolos de um guerreiro disposto a morrer pela própria terra.

Ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.

Esse ativismo iniciou em 1954, quando aprendeu português e foi uma voz importante para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas na Constituição de 1988.

No ano passado, recebeu do presidente Lula o título de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria do País.