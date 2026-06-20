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Cacique Raoni apresenta quadro de obstrução intestinal e continua na UTI em estado grave

Apesar da gravidade, condição do líder indígena é considerada estável.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Na imagem, retrato em plano fechado do líder indígena Cacique Raoni, olhando ligeiramente para cima e para a direita. Raoni usa um grande cocar de penas amarelas radiantes com uma base preta e detalhes avermelhados no topo, além de um colar tradicional de contas claras sobre uma blusa preta com zíper. Ele possui cabelos grisalhos e longos e usa o tradicional botoque (um grande disco de madeira) no lábio inferior. O fundo é composto por ripas verticais de madeira em tons de marrom.
Legenda: Em maio deste ano, Raoni foi internado após sentir fortes dores na barriga devido a uma hernia antiga.
Foto: Shutterstock/Focus Pix.

Cacique Raoni, maior liderança indígena do Brasil, segue em estado grave após ser transferido do Mato Grosso para a UTI do Hospital São Paulo, na capital paulista.

Boletim divulgado na noite dessa sexta-feira (19) pelo Instituto Raoni aponta que o cacique apresenta agora obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa.

Uma atualização do estado de saúde do indígena deve ser divulgada ainda neste sábado (20), quando ele passará por uma cirurgia de desobstrução intestinal.

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Segundo o Uol, apesar do prognóstico, médicos consideram a situação dele estável. Já respira, por exemplo, sem ajuda de aparelhos.

O tratamento conta com antibióticos, e o planejamento é que o indígena de 94 anos seja monitorado continuamente e realize novos exames para investigação diagnóstica.

O que os exames apontam

Os primeiros exames no Hospital Dois Pinheiros, em Mato Grosso, onde inicialmente o Cacique estava internado, apontaram alterações na função renal e indicadores compatíveis com um processo infeccioso grave, conforme o g1.

Segundo o hospital, ele foi transferido para São Paulo para que o tratamento tivesse continuidade numa unidade de referência para o acompanhamento cirúrgico.

Em maio deste ano, Raoni foi internado após sentir fortes dores na barriga devido a uma hérnia antiga. Ele recebeu alta em dois dias, mas voltou a apresentar complicações de saúde e foi novamente para a UTI para tratar um quadro de pneumonia.

O líder indígena apresentava múltiplas comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.

Importância de Cacique Raoni

Líder dos Kayapó e conhecido internacionalmente, Cacique Raoni carrega no disco labial e no cocar de penas amarelas os símbolos de um guerreiro disposto a morrer pela própria terra.

Ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.

Esse ativismo iniciou em 1954, quando aprendeu português e foi uma voz importante para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas na Constituição de 1988. 

No ano passado, recebeu do presidente Lula o título de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria do País.

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