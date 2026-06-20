PF inicia investigação para apurar alertas falsos enviados por sistema da Defesa Civil
A principal suspeita é de que a mensagem enviada nessa sexta-feira (19) tenha surgido por meio de um ataque hacker.
A Polícia Federal (PF) abriu, neste sábado (20), uma investigação preliminar para apurar a autoria do disparo de um alerta falso da Defesa Civil ocorrido entre a madrugada de hoje e a noite dessa sexta-feira (19).
Nesse primeiro momento, os investigadores devem colher as primeiras informações junto à equipe de tecnologia da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Mais cedo, a Pasta informou que já tinha acionado a PF para investigar a origem do ocorrido. A principal suspeita é de que o alerta tenha sido fruto de um ataque cibernético contra a plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta.
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Por ora, o sistema permanece paralisado e só deve voltar ao ar "quando todas as condições de segurança forem restabelecidas", segundo a secretaria. As informações são do jornal O Globo.
Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os alertas encaminhados pelas operadoras de telefonia móvel, utilizando a tecnologia Cell Broadcast, são originados exclusivamente na plataforma da Defesa Civil.
Às operadoras, cabe apenas a transmissão dos comunicados para as áreas geográficas previamente definidas pelas autoridades de segurança e proteção civil.
Alerta falso continha palavra estranha
Moradores de diferentes regiões do Brasil receberam alertas sonoros e mensagens de texto disparados pelo sistema da Defesa Civil Nacional em celulares.
A mensagem foi classificada como Alerta Extremo, categoria utilizada em situações de risco grave e iminente à população.
O suposto alerta continha a palavra “misantropia”, escrita com grafia alterada, com modificação na última letra, como “misantropi4”, o que gerou estranheza entre quem recebeu a notificação. O termo não possui qualquer relação com o sistema de alertas ou com protocolos de proteção e defesa civil.
A palavra “misantropia”, mencionada na mensagem falsa, significa aversão ou horror à humanidade ou à natureza humana. Outro significado atribuído ao termo é o estado de isolamento social, melancolia ou a tendência de evitar o convívio com outras pessoas.