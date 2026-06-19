Taxa de analfabetismo no Brasil cai para 4,9% e chega a nível histórico desde 2016

A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para 4,9% em 2025, a menor desde o início da série histórica de 2016. O número, presente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2025, corresponde a 8,4 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais, e é a primeira vez que o indicador fica abaixo de 5%.

No ano passado, na PNAD de 2024, o índice citado estava em 5,3%. Já em 2016, ano de início da série, a taxa estava em 6,7%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (19), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, o índice aponta que 58% dos analfabetos no Brasil estão concentrados na população com 60 anos ou mais. Os dados mostram, inclusive, que, apesar da queda, o analfabetismo ainda segue marcado pelas desigualdades frequentemente registradas em solo brasileiro.

Veja também País Trabalho de influenciador mirim deve ser proibido fora de atividades artísticas, diz MPT País Sócio de Vorcaro pagou shows de Taylor Swift para Jaques Wagner, diz PF

Na faixa etária citada, 13,7% dos analfabetos registrados são mulheres, enquanto 14,1% são homens. Entre pretos ou pardos, a taxa é de 20,6%, número que chega a ser três vezes superior ao de brancos nesta faixa.

Os números também apontam que mais da metade dos analfabetos do país estão na região Nordeste, com 4,8 milhões de pessoas. A tendência já era vista nas pesquisas anteriores.

Atualmente, a taxa na região Nordeste é de 10,6%, enquanto no Norte ela é de 5,7%, as duas acima da média do Brasil. No Sul, a taxa é de 2,4%, no Sudeste, é de 2,3%; e no Centro-Oeste é de 3,3%.

A queda do analfabetismo no país seria puxada pelas gerações mais jovens, conforme aponta o próprio IBGE. O instituto ressalta a importância de políticas capazes de alfabetizar brasileiros que não tiveram o mesmo acesso na infância, focando tanto em jovens como em adultos.