O que é ‘misantropia’? Entenda o termo usado em alerta falso da Defesa Civil Nacional
Mensagem chegou aos celulares em vários estados do país durante a madrugada deste sábado (20).
Moradores de diversos estados brasileiros receberam um alerta extremo da Defesa Civil durante a madrugada deste sábado (20). A mensagem continha a palavra “misantropia”, escrita com grafia alterada, com modificação na última letra, como “misantropi4”, o que gerou estranheza entre quem recebeu a notificação.
O termo não possui qualquer relação com o sistema de alertas ou com protocolos de proteção e defesa civil. Em nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) informou que a plataforma sofreu uma invasão durante a madrugada e que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.
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A palavra “misantropia”, mencionada na mensagem falsa, significa aversão ou horror à humanidade ou à natureza humana. Outro significado atribuído ao termo é o estado de isolamento social, melancolia ou a tendência de evitar o convívio com outras pessoas.
O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast e envia notificações diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, inclusive com aviso sonoro, sem necessidade de cadastro prévio. A ferramenta é destinada exclusivamente à comunicação de eventos que possam colocar a população em perigo imediato.
O que está sendo feito?
Em nota, o órgão do Governo Federal informou que, por volta de 1h30 deste sábado (20), a plataforma de envio de alertas foi retirada do ar após sofrer uma invasão e disparar um alerta para diversas regiões do país.
“A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra ‘misantropia’”, diz o comunicado.
A instituição, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou ainda que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.