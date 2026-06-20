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Alerta falso com termo ‘misantropia’ é enviado pela Defesa Civil em vários estados; PF apura caso

Plataforma da Defesa Civil Alerta foi retirada do ar na madrugada e órgão afirma que sistema foi invadido

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: A plataforma foi retirada do ar às 1h30 deste sábado (20)
Foto: Divulgação Defesa Civil/Reprodução redes sociais

Moradores de diferentes regiões do Brasil receberam, entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20), alertas sonoros e mensagens de texto disparados pelo sistema da Defesa Civil Nacional em celulares. O conteúdo chamou atenção por trazer a mensagem “misantropia”, termo que significa aversão ou ódio à humanidade. O órgão informou que o sistema foi alvo de uma invasão e que o caso é tratado como um possível ataque hacker.

A mensagem enviada foi classificada como Alerta Extremo, categoria utilizada em situações de risco grave e iminente à população. Segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a plataforma Defesa Civil Alerta sofreu uma invasão, o que resultou no disparo indevido de notificações para diversas regiões do país.

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Em nota divulgada ainda durante a madrugada, a Defesa Civil informou que a plataforma foi retirada do ar às 1h30 deste sábado (20). De acordo com o órgão, o disparo foi realizado remotamente por alguém sem autorização e alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A instituição, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou ainda que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso
O sistema utilizado no envio da mensagem falsa é o mesmo usado pela Defesa Civil para a emissão de alertas oficiais de risco de desastres, por meio da tecnologia Cell Broadcast.

A nota também afirma que o Governo Federal trabalha para restabelecer o funcionamento da plataforma o mais rapidamente possível, assim que todas as condições de segurança forem garantidas.

O que significa “misantropia”?

A palavra misantropia, mencionada na mensagem falsa, significa aversão à humanidade ou à natureza humana. O termo também pode estar associado ao isolamento social, melancolia ou à tendência de evitar o convívio com outras pessoas.

Na mensagem enviada pelo sistema da Defesa Civil Nacional durante a madrugada, a palavra apareceu com a grafia alterada, com modificação na última letra.
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