Anatel diz que alerta sonoro com 'misantropia' não foi disparado por autoridades competentes

As mensagens de alerta extremo recebidas por usuários de telefonia móvel durante a madrugada, com a palavra "misantropia", não foram emitidas por autoridades responsáveis pelo sistema de avisos à população. O comunicado foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na manhã deste sábado (20).

Em nota, o órgão explicou que a plataforma de envios Defesa Civil Alerta sofreu invasão e disparou notificações para celulares de pelo menos sete unidades da federação na madrugada deste sábado. As informações são do g1.

Por sua vez, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sublinhou que, em razão da invasão, a plataforma de envios foi retirada do ar por volta de 1h30. O funcionamento do sistema foi explicado em nota pela Anatel.

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Conforme o órgão, os alertas encaminhados pelas operadoras de telefonia móvel, utilizando a tecnologia Cell Broadcast, são originados exclusivamente na plataforma da Defesa Civil.

Às operadoras, cabe apenas a transmissão dos comunicados para as áreas geográficas previamente definidas pelas autoridades de segurança e proteção civil.

Polícia Federal e Defesa Civil apuram o ocorrido

A Polícia Federal (PF) e a Defesa Civil estão apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis para identificar as circunstâncias e a origem do disparo dos alertas durante a madrugada.

A mensagem enviada no alerta continha a palavra “misantropia”, escrita com grafia alterada, com modificação na última letra, como “misantropi4”, o que gerou estranheza entre quem recebeu a notificação. O termo não possui qualquer relação com o sistema de alertas ou com protocolos de proteção e defesa civil.

A palavra “misantropia”, mencionada na mensagem falsa, significa aversão ou horror à humanidade ou à natureza humana. Outro significado atribuído ao termo é o estado de isolamento social, melancolia ou a tendência de evitar o convívio com outras pessoas.