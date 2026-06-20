Anatel diz que alerta sonoro com 'misantropia' não foi disparado por autoridades competentes
Em nota, órgão afirmou que plataforma da Defesa Civil sofreu invasão.
As mensagens de alerta extremo recebidas por usuários de telefonia móvel durante a madrugada, com a palavra "misantropia", não foram emitidas por autoridades responsáveis pelo sistema de avisos à população. O comunicado foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na manhã deste sábado (20).
Em nota, o órgão explicou que a plataforma de envios Defesa Civil Alerta sofreu invasão e disparou notificações para celulares de pelo menos sete unidades da federação na madrugada deste sábado. As informações são do g1.
Por sua vez, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sublinhou que, em razão da invasão, a plataforma de envios foi retirada do ar por volta de 1h30. O funcionamento do sistema foi explicado em nota pela Anatel.
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Conforme o órgão, os alertas encaminhados pelas operadoras de telefonia móvel, utilizando a tecnologia Cell Broadcast, são originados exclusivamente na plataforma da Defesa Civil.
Às operadoras, cabe apenas a transmissão dos comunicados para as áreas geográficas previamente definidas pelas autoridades de segurança e proteção civil.
Polícia Federal e Defesa Civil apuram o ocorrido
A Polícia Federal (PF) e a Defesa Civil estão apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis para identificar as circunstâncias e a origem do disparo dos alertas durante a madrugada.
A mensagem enviada no alerta continha a palavra “misantropia”, escrita com grafia alterada, com modificação na última letra, como “misantropi4”, o que gerou estranheza entre quem recebeu a notificação. O termo não possui qualquer relação com o sistema de alertas ou com protocolos de proteção e defesa civil.
A palavra “misantropia”, mencionada na mensagem falsa, significa aversão ou horror à humanidade ou à natureza humana. Outro significado atribuído ao termo é o estado de isolamento social, melancolia ou a tendência de evitar o convívio com outras pessoas.