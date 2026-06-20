Polícia prende novos suspeitos de envolvimento na morte de jovem lançada sem cordas em rope jump

A Polícia Civil prendeu outros três suspeitos de envolvimento na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi lançada sem cordas de segurança em um salto de rope jumping no último dia 13 de junho, no interior de São Paulo.

O caso ocorreu na Ponte do Esqueleto, na divisa entre Limeira e Cordeirópolis. Segundo o g1, a polícia confirmou as novas prisões, mas não informou qual teria sido a participação dos presos no caso.

Ainda de acordo com a corporação, dois presos são de Limeira e uma pessoa foi presa no Rio de Janeiro (RJ).

Veja também País O que é rope jumping? Entenda prática em que uma mulher morreu no interior de SP País Instrutores presos por morte de mulher sem corda em rope jump não conseguiram explicar erro

Atualmente, são seis as pessoas presas por envolvimento no crime. No dia da morte de Maria Eduarda, três homem foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual.

Eles prestaram depoimento sobre o ocorrido, mas nenhum deles soube explicar como a falha aconteceu. A Justiça negou os pedidos de habeas corpus da defesa dos suspeitos.

Segundo o g1, os primeiros suspeitos identificados foram Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 anos; e Maicon Fernandes Cintra, de 42 anos. As identidades dos outros três presos não foram divulgadas pela polícia.