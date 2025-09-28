Diário do Nordeste
Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix passará por audiência de custódia

O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá

Redação
País
Foto do influenciador Gabriel Spalone, preso por esquema ilegal de Pix, sorrindo, de blusa social branca e braços cruzados.
Legenda: Empresário tem mais de 800 mil seguidores nas redes sociais.
Foto: Arquivo pessoal.

O influenciador digital Gabriel Spalone, preso na Argentina por suspeita de integrar esquema que desviou R$ 146 milhões via Pix, passará por audiência de custódia em Buenos Aires nesta segunda-feira (29). Ele foi detido ao desembarcar na cidade de Ezeiza, na Região Metropolitana da capital argentina neste sábado (27), segundo informou a defesa do brasileiro.

Essa é a segunda vez que o empresário foi preso em cerca de 24 horas. Gabriel foi detido pela Polícia Federal no Panamá na sexta-feira (26), mas acabou liberado por não haver uma ordem de prisão internacional.

Após a soltura, ele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, que permite a prisão de pessoas consideradas foragidas internacionais. O advogado dele, Eduardo Maurício, já fez um pedido de exclusão da lista e de revogação da prisão.

Gabriel Spalone tem 29 anos e mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ele é considerado foragido desde a última terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Dubai.

Transferências ilegais 

Contra o empresário havia um mandado de prisão temporário expedido por ele ser suspeito de participar de um esquema que desviou dinheiro de uma instituição financeira e de empresas vítimas de transferências ilegais.

Conforme as investigações, o esquema envolvia empresas criadas por Spalone e que ofereciam serviços financeiros digitais como transações de câmbio, criptomoedas e pagamentos.

Além de Spalone, outros dois suspeitos — Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva — também foram presos em cumprimento a mandados judiciais, em São Paulo e Campinas, respectivamente. Eles teriam se beneficiado de quase R$ 75 milhões do esquema.

 

