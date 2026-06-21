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Vice-prefeita afastada por pagar R$ 41 mil à mãe de santo cearense responde por servidora fantasma

Juliana também foi denunciada por fraudar licitações para beneficiar uma empresa tercerizada.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto de vice-prefeita afastada por pagar R$ 41 mil à mãe de santo cearense.
Legenda: De acordo com a religiosa, o serviço contratado teria valor total de R$ 380 mil.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A vice-prefeita de Ribeira, no interior de São Paulo, Juliana Maria Teixeira da Costa (MDB), acusada de desviar R$ 41,2 mil dos cofres públicos para contratar um trabalho espiritual de uma mãe de santo que atua em Fortaleza, identificada como Samantha, também responde por servidora fantasma, segundo o g1.

De acordo com a apuração, a contratação da servidora fantasma teria ocorrido enquanto Juliana era secretária municipal de Saúde. A ação teria sido sustentada por cerca de um ano, o que gerou um prejuízo de R$ 30 mil.

O Ministério Público (MP) pediu a devolução dos valores utilizados para pagar a funcionária fantasma.

Juliana também foi denunciada por fraudar licitações para beneficiar uma empresa terceirizada, o que a fez ser afastada do cargo em agosto de 2025.

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Mãe de santo cearense

Segundo a mentora de Fortaleza, o objetivo seria afastar um homem casado de sua esposa e consolidar um relacionamento amoroso. 

Em entrevista ao g1, Samantha afirmou que conheceu a vice-prefeita por meio das redes sociais em agosto de 2024 e que o acompanhamento do trabalho espiritual era realizado por videochamadas e gravações de vídeos.

De acordo com a religiosa, o serviço contratado teria valor total de R$ 380 mil, mas apenas R$ 41,2 mil foram pagos. O montante coincide com o valor que o Ministério Público afirma ter sido desviado dos cofres públicos.

"Ela queria a dominação amorosa, afastamento de rival e adoecer a esposa do amante dela. Queria um trabalho que se chama casamento espiritual definitivo", declarou Samantha.

"O valor do trabalho ficou R$ 380 mil. Expliquei para ela que era um sacrifício muito forte, que a espiritualidade daria ele por inteiro para ela", acrescentou.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o dinheiro teria sido repassado por meio de uma empresa prestadora de serviços da prefeitura.

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