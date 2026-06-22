Criança de 7 anos é morta com tiro na cabeça em ataque dentro de casa, no Rio de Janeiro

Eduarda Cruz dos Santos chegou a ser atendida com urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 16:02 (Atualizado às 16:19)
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Legenda: Polícia suspeita que o alvo dos criminosos era o pai da criança.
Foto: Tânia Rego / Agência Brasil.

Uma criança de sete anos foi baleada na cabeça em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (22), após homens que diziam ser policiais invadirem a casa dela.

Em entrevista ao g1, a mãe de Eduarda Cruz dos Santos detalhou que os criminosos arrombaram a porta da residência e se apresentaram como agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

"Ficaram procurando umas pessoas na casa. E eu pedi para a minha filha se esconder, pedi para minha filha se esconder dentro do closet. Ela se escondeu debaixo das roupinhas. Ela deve ter saído para poder olhar e ele atirou nela", disse a mãe, Thaís Iolanda da Cruz.

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Eduarda deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Ela recebeu atendimento de urgência, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Para a Polícia, o principal alvo dos suspeitos era o pai da criança. Na tarde desta segunda, ele foi à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense para prestar depoimento.

O corpo da menina será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ao portal da TV Globo, a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) afirmou que investiga qual foi a motivação do crime e busca identificar os autores.

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