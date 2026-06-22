Criança de 7 anos é morta com tiro na cabeça em ataque dentro de casa, no Rio de Janeiro

Uma criança de sete anos foi baleada na cabeça em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (22), após homens que diziam ser policiais invadirem a casa dela.

Em entrevista ao g1, a mãe de Eduarda Cruz dos Santos detalhou que os criminosos arrombaram a porta da residência e se apresentaram como agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

"Ficaram procurando umas pessoas na casa. E eu pedi para a minha filha se esconder, pedi para minha filha se esconder dentro do closet. Ela se escondeu debaixo das roupinhas. Ela deve ter saído para poder olhar e ele atirou nela", disse a mãe, Thaís Iolanda da Cruz.

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Eduarda deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Ela recebeu atendimento de urgência, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Para a Polícia, o principal alvo dos suspeitos era o pai da criança. Na tarde desta segunda, ele foi à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense para prestar depoimento.

O corpo da menina será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ao portal da TV Globo, a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) afirmou que investiga qual foi a motivação do crime e busca identificar os autores.