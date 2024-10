Lula deixa Planalto para retirada de pontos na nuca após queda no banheiro

O presidente Lula (PT) deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial, na tarde desta segunda-feira (29) e foi encaminhado para um hospital para retirar os pontos da cabeça. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

O petista sofreu um acidente doméstico ao cair no banheiro e bater a cabeça no último dia 19 de outubro. Ele estava sentado num banco quando escorregou, batendo a cabeça no chão.

O presidente foi levado à unidade do Sírio na capital federal, onde deu entrada com um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na região da nuca. Ele foi tratado e levou pontos no local. Depois do atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

O político retornou ao Sírio-Libanês para novos exames, e os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

Como foi a queda de Lula

Um dia antes da viagem programada para a Rússia, Lula estava em casa, no Palácio da Alvorada. Segundo relatos obtidos pelo jornal O Globo, o presidente estava sentado em um banco que escorregou.

Ele teria caído e batido a cabeça e acabou machucando a nuca. Lula precisou levar cinco pontos na região. Apenas a primeira-dama Rosângela (Janja) da Silva estava no Alvorada com o marido.

O presidente estava em São Paulo, onde participou de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos (Psol), então candidato à Prefeitura da capital paulista.