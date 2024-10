Evandro fala sobre conversa com Lula ao telefone após vitória e ida a Brasília nesta semana

Eleito neste domingo (27) para o comando da Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) destacou a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de lideranças do partido na sua campanha. Segundo revelou, durante entrevista ao PontoPoder nesta segunda-feira (28), o chefe do Palácio do Planalto ligou para ele, após o anúncio da vitória, para parabenizá-lo. Como forma de gratidão, o novo gestor disse que irá até Brasília ainda nesta semana.

"O presidente Lula ontem me ligou, parabenizando", disse Evandro durante a entrevista. A demonstração do ex-sindicalista, considerou ele, seria um dos gestos "muito fortes e marcantes".

Veja também PontoPoder 'Todos se juntaram para derrubar o Camilo, já pensando em 2026', diz Evandro sobre adversários PontoPoder Evandro reafirma fim da Taxa do Lixo e meta de garantir equipes de Atenção Básica em postos de saúde

Indagado sobre o teor da conversa, Evandro disse que foi uma ligação breve. "Foi mais no sentido de parabenizar pela eleição, que ele tava muito feliz. Era aniversário dele ontem, ele estava muito feliz", frisou.

De acordo com o petista, o presidente alegou que "deixou as portas abertas" para que pudessem trabalhar juntos, da mesma maneira que falou publicamente durante atos de campanha realizados na capital cearense.

Como sinal de agradecimento, ele prometeu ir até o Distrito Federal para falar com o correligionário. "Eu irei em Brasília, provavelmente essa semana, para que possa, pessoalmente, agradecer ao presidente Lula pelo apoio que ele me deu aqui", finalizou.

Durante a corrida eleitoral, Lula esteve no Ceará duas vezes para reforçar a candidatura de Evandro. A primeira foi na convenção do Partido dos Trabalhadores, realizada no início de agosto, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Lula voltou à Fortaleza no segundo turno para um ato na Praça do Ferreira, no Centro da cidade. O evento, anunciado como principal ato de campanha, reuniu aliados de diversas siglas.