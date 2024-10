Em ato com Evandro Leitão, Lula critica André Fernandes: 'Essa cidade não pode ter um negacionista'

O comício do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, foi a primeira agenda da campanha eleitoral na capital cearense a ter a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato, realizado na Praça do Ferreira na noite desta sexta-feira (11), contou com fortes críticas ao candidato adversário André Fernandes (PL), inclusive do presidente, e a estreia da ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) na campanha da Capital.

Adversária dele na disputa interna do PT, a deputada federal concentrou forças na campanha de Caucaia no 1º turno. Ela foi ovacionada ao chegar ao palanque do comício e recebeu elogios não só de Evandro, mas do presidente Lula e do governador Elmano de Freitas (PT). A parlamentar, no entanto, não discursou.

Sem citar o nome de André Fernandes, Lula afirmou que o candidato "faz parte da praga de gafanhoto que governou esse País". "Uma pessoa que vai governar uma cidade como Fortaleza não tem direito de ficar falando bobagem, ficar dizendo asneira, tem que dizer o que vai fazer para atender as necessidades da população", ressaltou.

O presidente afirmou ainda que a "única virtude" do adversário é "colocar na internet o que anda fazendo de depilação". "Essa cidade não pode ter um negacionista", disse.

Lula destacou ainda os apoiadores da candidatura de Evandro Leitão, como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas, o senador Cid Gomes (PSB) e a deputada federal Luizianne Lins.

"Ninguém pode deixar de votar em um candidato indicado por Camilo, indicado pelo Elmano. Ninguém pode deixar de votar que agora tem o apoio da companheira Luizianne", disse e completou: "apoiado inclusive pelo companheiro Cid Gomes". "Não tem ninguém melhor que o companheiro Evandro para governar Fortaleza", concluiu.

Evandro Leitão também fez críticas ao adversário ao afirmar que André Fernandes "esconde seu aliado, esconde seu padrinho" em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eu não escondo meu time", disse. O candidato do PT ressaltou propostas na educação, saúde e prometeu "descentralizar os investimentos da Capital". "Esse compromisso que quero firmar com vocês de que cada um e cada uma possa multiplicar esses votos", completou.

"Ele vai ter que botar a cara dele e dizer que time ele faz parte. É o time que nega a ciência, que desrespeita as mulheres, que desrespeita as pessoas com discurso de ódio, é o time fascista". Evandro Leitão Candidato a Prefeitura de Fortaleza

Críticas a adversário e destaque para mulheres

O presidente Lula não foi o único a tecer críticas a André Fernandes. Primeiro a discursar, Camilo Santana disse que o adversário representa "o negacionismo, o ódio, as fake news".

"Fortaleza não pode ser entregue ao que há de pior na política desse País, que é o odio, a intolerância, a falta de respeito as mulheres, a falta de respeito aos mais pobres, às minorias. Esse candidato que representa o Bolsonaro aqui no Ceará, em Fortaleza", disse.

O ministro da Educação citou a posição contrária de Fernandes a projeto de lei que determina a igualdade salarial entre homens e mulheres e também acusações contra o deputado federal a respeito da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023.

"Não tenho dúvida que Fortaleza é uma cidade democrática, Fortaleza não vai ser entregue ao fascismo, não vai ser entregue ao bolsonarismo. (...) A vitória não será do Evandro, será da democracia", afirma.

O governador Elmano de Freitas disse que o ato era o momento que "começa a arrancada da vitória". "Vamos derrotar o bolsonarismo na cidade de Fortaleza. Porque essa cidade tem uma história de rebeldia, acredita em políticas que olhem para os mais pobres", completou.