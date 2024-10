Evandro reafirma fim da Taxa do Lixo e meta de garantir equipes de Atenção Básica em postos de saúde

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), concedeu entrevista exclusiva à TV Verdes Mares, durante o CETV 1ª edição desta segunda-feira (28), e detalhou quais serão suas medidas à frente da gestão da quarta maior capital do país. Entre outras decisões, o petista reforçou que irá pôr fim à Taxa do Lixo, com o envio de um projeto de lei ainda no primeiro mês de governo, e que pretende reforçar as equipes de Atenção Básica nos postos de saúde da capital cearense.

A entrevista foi mediada pelo apresentador do jornalístico, Leal Mota Filho, pelo comentarista de política Inácio Aguiar e pelo chefe de produção e reportagem William Santos.

Veja também PontoPoder Quais zonas eleitorais de Fortaleza garantiram vitória de Evandro Leitão? Veja resultados por região PontoPoder Evandro Leitão: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

"Meu primeiro compromisso que nós iremos cumprir, será o primeiro ato, é enviar para a Câmara Municipal de Fortaleza, em janeiro, ao assumir, uma mensagem extinguindo a Taxa do Lixo. Obviamente, a Câmara só retorna em fevereiro, então ela irá avaliar e votar. Espero que a gente possa, efetivamente, acabar", afirmou Leitão, frisando que, apesar da cobrança do tributo, a cidade "continua com muita sujeira".

Evandro considerou a Saúde como uma das prioridades da sua futura administração. A contratação de mais profissionais foi um dos pontos de melhoria que o político se comprometeu: "Logo no primeiro momento, nós iremos colocar médicos dentro dos postos de saúde".

"Nós vamos atuar fortemente, de início, na saúde de Fortaleza", disse o prefeito eleito. Segundo ele, esse cuidado que pretende direcionar para a Saúde foi reforçado pelos relatos ouvidos durante a campanha, que davam conta da falta de profissionais para prestar atendimento e insumos.

A política de Saúde do seu governo, pelo que disse, deve considerar, sobretudo, a Atenção Básica. "Não esquecer, obviamente, do IJF, dos Gonzaguinhas. Mas na hora que a gente faz um trabalho na Atenção Básica, na Atenção Primária, fortalecendo a rede de Saúde da Família, a gente faz um trabalho de prevenção", acrescentou.

No rol de preocupações do novo prefeito também estão medidas no âmbito da saúde mental, com o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A contratação de mais psiquiatras e psicólogos foi uma das ações elencadas pelo petista durante a conversa.

Legenda: Conversa foi mediada pelo apresentador, Leal Mota Filho, o comentarista de política Inácio Aguiar e o chefe de produção e reportagem William Santos. Foto: Thiago Gadelha

Unificação pós-eleição

Durante a entrevista, Evandro comentou sobre a vitória acirrada do partido em Fortaleza. Ele disse acreditar "na força do diálogo" para unir a cidade. "A primeira coisa que temos que fazer é estar presente nas comunidades, nos territórios, nos bairros de Fortaleza, dialogando com as pessoas, com a população de uma maneira geral", falou.

"Não vou governar apenas para uma parte da cidade. Não vou governar apenas para os 716 mil votos de pessoas que nos confiaram o voto. Nós iremos governar para os 2,5 milhões de fortalezenses. É para isso que eu me propus a ser o candidato de toda Fortaleza", salientou.

Transição e secretarias

Questionado sobre a transição entre a atual gestão, do prefeito José Sarto (PDT), para a sua, Evandro Leitão afirmou que irá ter um breve descanso e que, quando retornar, vai dar início às tratativas sobre a transição e definição de secretariado. "É dessa forma que a gente pensa em realizar", resumiu.

O mandatário eleito do Palácio do Bispo disse ainda que vai avaliar eventuais mudanças na quantidade de secretarias municipais e que o quesito político não será o único definidor para a escolha de auxiliares. "Sempre disse que irei escolher o meu secretariado. É claro que a vertente política é importante, sem sombra de dúvidas, e o arco de alianças que estavam conosco nessa campanha irá fazer parte, mas irei avaliar nome por nome", sinalizou.