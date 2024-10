Quais zonas eleitorais de Fortaleza garantiram vitória de Evandro Leitão? Veja resultados por região

A eleição para prefeito de Fortaleza foi a mais acirrada nos últimos 24 anos, com a vitória de Evandro Leitão (PT) sobre o opositor André Fernandes (PL) com a diferença de apenas 10.838 votos. No detalhamento, das 17 regiões eleitorais da cidade, Evandro venceu em 7 zonas e André em 10, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas, uma das distinções é que nesse domingo (27) Evandro conseguiu vencer em quatro zonas onde não obteve vitória no primeiro turno.

O petista na primeira etapa só havia vencido nas zonas 82 (com bairro como Cristo Redentor, Jacarecanga, São Gerardo, Carlito Pamplona, dentre outros), 113 (Centro, Benfica, Jardim América, Parquelândia, Rodolfo Teófilo, Damas, dentre outros) e 80 (Taupe, Bairro de Fátima, Vila União, dentre outros). No segundo turno, ele manteve o melhor desempenho nessas zonas e também venceu na 114, 83, 118 e 2.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão promete gestão focada em educação, saúde, geração de emprego e renda PontoPoder 'Nós derrubamos todos os arrogantes desse Estado', diz Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza PontoPoder Veja em quais cidades o PT venceu as eleições do segundo turno no Brasil

Na prática, Evandro conseguiu, na segunda etapa, conquistar mais votos nessas quatro distintas zonas que abrigam bairros como Barra do Ceará, Álvaro Weyne, Jardim Iracema, Presidente Kennedy, Demócrito Rocha, Bela Vista, Henrique Jorge, Jóquei Clube, Passaré, Serrinha, Lagoa Redonda e Messejana.

Mas, a maior diferença de votos entre um candidato e outro, podendo ser considerada decisiva para o resultado, foi registrada na 113ª zona, onde o petista obteve 8.952 a mais que André Fernandes. Essa região tem eleitores de bairros como Benfica, José Bonifácio, Centro, Rodolfo Teófilo, Farias Brito, Bom Futuro, Parquelândia e Montese.

Na 82ª, área geograficamente próxima à 113ª, com bairros como Cristo Redentor, Álvaro Weyne, Jacarecanga e Monte Castelo, dentre outros, Evandro também se deu melhor e conquistou a segunda maior diferença em relação ao oponente, com 6,3 mil votos a mais.

Nas zonas onde André Fernandes ganhou de Evandro, a maior diferença foi na 112ª, que concentra bairros como Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Luciano Cavalcante, Edson Queiroz e Sapiranga. Nesse território, André teve 3,7 mil votos a mais que Evandro.

A menor diferença entre um candidato e outro na Capital foi registrada na 1ª zona eleitoral, onde André venceu com uma margem de 223 votos. Nessa zona há bairros como Mucuripe, Vicente Pinzon, Cais do Porto, Varjota, Papicu e De Lourdes.

Incremento de votos

Em relação ao primeiro turno, Evandro conseguiu um incremento de 235.959 votos, já que obteve 480.174 votos (34,33%) na primeira etapa e 716.133 votos (50,38%) na segunda.

Já André Fernandes obteve no primeiro turno 562.305 votos (40,20%) e 705.295 votos (49,62%) neste domingo, um aumento de 142.990 votos.

Se analisado por zonas, Evandro teve o maior aumento de um turno para o outro na 114ª (com bairros Barra do Ceará, Presidente Kennedy, Jardim Iracema), com 15,6 mil votos a mais.

Já André Fernandes teve um crescimento mais expressivo na 1ª zona (bairros como Mucuripe, Vicente Pinzon, Cais do Porto, Varjota, Papicu e De Lourdes), com 10,7 mil votos a mais entre um turno e outro.