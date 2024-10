Evandro Leitão promete gestão focada em educação, saúde, geração de emprego e renda

Escolhido prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos em segundo turno, Evandro Leitão (PT) deve começar a estruturar as promessas feitas durante a campanha no pós-eleição. Em coletiva de imprensa na noite deste domingo (27), o petista deu materialidade à proposta de reduzir desigualdades na capital cearense com base num tripé de prioridades: educação, saúde e geração de emprego e renda.

Uma saúde que proporcione ao trabalhador e à trabalhadora uma segurança em saber que, se for a um posto de saúde, terá médicos, profissionais de saúde, remédios. Ampliar a rede de saúde da família, ampliar os Caps em Fortaleza, tudo isso é importante. A educação, transformar Fortaleza na cidade da educação, assim como o estado do Ceará. E geração de emprego e renda, nós apresentamos diversos programas, que vocês já conhecem em boa parte, para que a gente possa, também, dar essa dignidade para as pessoas. Evandro Leitão (PT) Prefeito eleito de Fortaleza

Antes de trabalhar essas e outras pautas no período de transição – e dialogar com o atual prefeito, José Sarto (PDT) –, o petista disse que vai descansar. Ele também afastou comentários preliminares sobre a composição de seu futuro secretariado. “O que eu penso, agora, no momento, é descansar minha cabeça, depois eu vejo o que a gente pode fazer”, declarou.

“Em nenhum momento, nós pensamos em secretariado. Primeiro, era vencer a eleição, etapa por etapa. Agora, descansar um pouco. Foi uma campanha muito exaustiva. Eu estou nesse desafio já tem, aproximadamente, 10 meses: um processo interno dentro do meu partido, depois uma pré-campanha, ouvindo as pessoas, dialogando, e depois a campanha. Então, realmente, cansa um pouco”, acrescentou.

Eleição em Fortaleza

Classificados para o segundo turno contra outros sete candidatos, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) disputaram voto a voto a preferência do fortalezense. O petista venceu com uma vantagem de 10.838 votos, a votação mais apertada dos últimos 24 anos em uma decisão no segundo turno. O candidato do PL obteve 705.295 votos.

Em discurso no seu comitê central, no bairro Luciano Cavalcante, o prefeito eleito disse que seus apoiadores e o povo de Fortaleza derrubaram "todos os arrogantes desse Estado" e que "o 13 venceu o ódio, o bem venceu o ódio".

Evandro Leitão é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com o resultado das urnas, ele deve ficar no mandato somente até o fim deste ano para poder assumir a Prefeitura de Fortaleza em 1º de janeiro de 2025.