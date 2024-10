'Nós derrubamos todos os arrogantes desse Estado', diz Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza

Eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% (716.133) dos votos válidos, Evandro Leitão (PT) afirmou, neste domingo (27), que ele, seus apoiadores e o povo de Fortaleza derrubaram "todos os arrogantes desse Estado". A frase foi dita durante discurso do petista no comitê central, localizado na Av. Washington Soares, logo após o resultado do segundo turno.

"A arrogância precede a queda. Nós derrubamos todos os arrogantes desse Estado. Todos eles se juntaram, e Deus quis que todos caíssem pela sua arrogância, pela sua prepotência. Eu não vou citar nomes porque eu não sou uma pessoa que me alimento de ódio, pelo contrário. Fui muito atacado na minha honra, na minha dignidade, mas eu não abro mão. E não vai ser a política que vai me fazer mudar" Evandro Leitão (PT) Prefeito eleito de Fortaleza

Legenda: Evandro venceu com 716.133 votos Foto: Thiago Gadelha

O discurso foi feito logo após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), puxar um "Pai Nosso" e uma "Ave Maria" com os apoiadores para agradecer os votos em Evandro.

O prefeito eleito terminou o discurso alegando que, "para essas pessoas, prepotentes, o povo deu a resposta nas urnas". Evandro venceu André Fernandes (PL) com uma vantagem de 10.838 votos, a votação mais apertada dos últimos 24 anos em uma decisão no segundo turno. O candidato do PL obteve 705.295 votos.

"O 13 venceu o ódio, o bem venceu o ódio", acrescentou ao alfinetar o seu adversário, André Fernandes (PL).

Evandro Leitão é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com o resultado das urnas, ele deve ficar no mandato somente até o fim deste ano para poder assumir a Prefeitura de Fortaleza em 1º de janeiro de 2025.