Veja em quais cidades o PT venceu as eleições do segundo turno no Brasil

A partir de 1º de janeiro de 2025, o Prefeito dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terá 252 prefeitos comandando cidades brasileiras. O número de candidatos eleitos no pleito deste mês simboliza um incremento de 69 prefeitos petistas em relação ao número anterior, que era de 183, e se aproxima do número de prefeituras do PT em 2016 – na época, o Brasil tinha 256 prefeitos do partido.

O avanço é considerado significativo pelos dirigentes do partido, que veem o retorno do PT ao comando da capital cearense após 12 anos como um dos principais trunfos de 2024. Postulando um cargo no Executivo pela primeira vez, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Evandro Leitão venceu a disputa contra André Fernandes (PL) neste domingo (27), com 50,37% dos votos válidos.

Histórico do PT nas eleições municipais:

2012: 630

2016: 256

2020: 183

2024: 252

A vitória de Evandro, no entanto, acontece em meio a uma série de derrotas em outros lugares do País. Ao todo, no segundo turno, o partido disputou a prefeitura em 13 das 51 cidades que tiveram uma nova eleição neste domingo. Destas, apenas quatro tiveram prefeitos petistas eleitos – Fortaleza (CE), Camaçari (BA), Mauá (SP) e Pelotas (RS).

Localizada na Região Metropolitana de Salvador, Camaçari também teve uma disputa acirrada, elegendo Luiz Caetano (PT) com 50,92% dos votos. O prefeito disputava contra Flávio Matos (União), que obteve 49,08% dos votos válidos.

Em Mauá, no ABC Paulista, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) foi reeleito com 54,12% dos votos. Ele disputava contra Atila Jacomussi (União), que obteve 45,85% dos votos. Uma curiosidade é que esta é a primeira vez em que ambos têm embate no segundo turno – na primeira, em 2020, Atila era o atual prefeito e buscava reeleição.

Já em Pelotas, assim como em Fortaleza, houve uma disputa acirrada entre um representante do partido de Lula e um postulante do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato Fernando Marroni (PT) foi eleito com 50,36% dos votos, enquanto Marciano Perondi (PL) ficou com 49,64% dos votos.

Derrotas

Em 2024, o PT disputou o segundo turno em quatro capitais, mas obteve êxito apenas em Fortaleza. Em Natal (RN), Natália Bonavides enfrentou Paulinho Freire (União), que venceu com 55,34% dos votos. A petista teve 44,66% dos votos.

Em Porto Alegre (RS), Maria do Rosário (PT) foi derrotada pelo atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), que foi reeleito com 61,53% dos votos. Ela obteve 38,47% dos votos. Já em Cuiabá (MT), o petista Lúdio Cabral ficou em segundo lugar, com 46,20% dos votos válidos. O prefeito eleito foi Abilio Brunini (PL), que teve 53,80% dos votos.

O PT também perdeu no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, em Caucaia, que elegeu o candidato Naumi Amorim (PSD) com 60,4%. O petista Waldemir Catanho obteve 39,60% dos votos.

Outras cinco cidades tiveram disputas de segundo turno com candidatos da sigla, mas elegeram representantes de outros partidos. São elas:

Anápolis (GO), onde Marcio Correa (PL) obteve 58,56% dos votos contra Antonio Gomide (PT), que teve 41,44% dos votos;

Diadema (SP), onde Taka Yamauchi (MDB) venceu com 52,59% dos votos, contra 47,41% do candidato Filippi (PT);

Olinda (PE), onde Mirella Almeida (PSD) venceu com 51,38% dos votos, contra 48,62% de Vinicius Castello (PT);

Santa Maria (RS), onde Rodrigo Decimo (PSDB) obteve 54,50% dos votos frente aos 45,50% do candidato Valdeci Oliveira (PT)

Sumaré (SP), onde Henrique do Paraíso (Republicanos) obteve 58,22% dos votos contra os 41,78% de Willian Souza (PT).