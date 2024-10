Aos 30 anos, Mirella Almeida é prefeita mais jovem de Olinda a ganhar eleição

Neste domingo (27) de segundo turno, Olinda obteve um marco em sua história: o município pernambucano elegeu Mirella Almeida (PSD), de 30 anos, que se tornou a pessoa mais jovem a comandar a Prefeitura da cidade.

Em chapa com o vice Chiquinho, também do PSD, Mirella foi considerada matematicamente eleita por volta das 18h48, com 51,27% dos votos válidos. Ao final da apuração das urnas, o número subiu para 51,38% dos votos.

No segundo turno, Mirella teve uma disputa acirrada com o segundo colocado, Vinicius Castello (PT), que terminou a corrida eleitoral com 48,62% dos votos válidos. No primeiro turno, Castello havia saído na frente, com 38,75% dos votos válidos, contra 30,02% de Mirella.

Segundo o g1, a prefeita eleita é formada em Administração e chefiou diversas secretarias municipais durante os dois mandatos do atual prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD).

Antes de disputar a majoritária, ela ocupava a cadeira de secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Olinda. Mirella é casada com o vereador olindense Felipe Nascimento (PSD), sobrinho de Lupércio.

Destaque para a área da saúde

Durante a campanha, Mirella teve a saúde como foco – prometeu a construção de duas policlínicas da mulher e a reabertura da maternidade Brites de Albuquerque, que enfrentou problemas no funcionamento e corre risco de fechamento desde 2023.

A política é a terceira mulher a ser prefeita de Olinda. A primeira foi Jacilda Urquiza (PMDB), eleita em 1996, e a segunda Luciana Santos (PCdoB), eleita em 2000.