Ceará tem menor abstenção do Brasil com 16,28% nas eleições de segundo turno de 2024

O Ceará teve o menor índice de abstenção do Brasil no segundo turno das eleições municipais, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O percentual de abstenções no Estado foi de 16,28%.

A taxa nacional registrada foi de 29,26%. Em números absolutos, isso representa 9,9 milhões de eleitores que não foram às urnas no Brasil apesar de estarem aptos a votar. A taxa é a segunda maior desde 2000.

O número também é maior do que aquele registrado no primeiro turno, que foi de 21,71%.

Em relação à abstenção registrada nas capitais, Fortaleza também teve o menor índice do País, com 15,84%.

O estado com maior taxa foi Goiás, com índice de 34,43%. Entre as capitais, a maior ausência de eleitores ocorreu em Porto Alegre, com 34,83%.