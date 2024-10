‘Eu era desconhecido do eleitorado’ diz Catanho após vitória de Naumi em Caucaia

O candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT), que obteve 39,60% no segundo turno perdendo para o prefeito eleito, Naumi Amorim (PSD), que conquistou 60,40% dos votos, após a confirmação da derrota, agradeceu ao eleitorado e destacou que antes “era um desconhecido da população”. Isto, segundo ele, foi um dos grandes obstáculos no pleito.

No município da Região Metropolitana de Fortaleza, Naumi Amorim voltará ao comando do executivo municipal após quatro anos fora. Ele já foi prefeito de Caucaia entre 2017 e 2020, tendo perdido a tentativa de reeleição para o atual prefeito da cidade, Vitor Valim (PSB).

Naumi obteve 109.835 votos e Catanho 72.014 votos. Nas declarações após a vitória de Naumi no segundo maior colégio eleitoral do Estado, Catanho agradeceu aos “mais de 72 mil votos” que, diz ele, “confiaram na gente, acreditaram nas propostas, que tinham esperança de que houvesse uma renovação”.

“A vida é feita assim mesmo, de vitórias e derrotas. Não existe vitória definitiva, como também não existe derrota definitiva. A história é feita disso. Vamos continuar lutando pela melhoria das condições de vida do povo de Caucaia”, destacou o candidato.

Obstáculos na campanha

Questionado sobre ao que ele atribui a derrota, Catanho analisou que jamais havia sido candidato a cargo eletivo. “Eu era desconhecido do eleitorado de uma forma geral. Nós partimos do zero para quase 40% dos votos neste segundo turno. Isso é uma grande vitória”, apontou.

Catanho reforçou que, em paralelo, era muito conhecido no meio político com trabalhos de bastidor. Antes da campanha, ele estava como secretário de Articulação Política do Governo Elmano. No governo petista em Fortaleza, atuou durante oito anos como secretário de Governo de Luizianne Lins (PT). Antes de ir para a Articulação Política do Governo, estava lotado como secretário parlamentar no gabinete da deputada na Câmara.

Sobre a futura gestão de Naumi, Catanho destacou que “desejo toda a sorte do mundo. O bom desempenho dele significa alguma coisa boa para o povo de Caucaia. Então, eu só posso desejar que ele tenha o melhor desempenho possível”.

Ele reforçou que espera que o prefeito eleito possa “melhorar a educação, trazer o ensino integral de qualidade, possa resolver os problemas dos postos de saúde, da saúde básica, melhorar as condições de moradia. Só posso desejar que ele consiga resolver tudo isso porque é isso que o povo merece”.