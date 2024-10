2º turno em Caucaia: conheça Waldemir Catanho, sua trajetória e padrinhos políticos

Com disputa em 2º turno, a Prefeitura de Caucaia tem como um dos candidatos o político Waldemir Catanho, do Partido dos Trabalhadores (PT), que obteve 24,67% dos votos no primeiro turno. Ele é o postulante do grupo do atual gestor Vitor Valim (PSB), que optou por não tentar a reeleição. O adversário de Catanho é Naumi Amorim (PSD).

Com 53 anos, Waldemir Catanho de Sena Junior, é casado e se declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como jornalista e redator. Conhecido pela experiência como articulador nos bastidores da política, sua filiação na agremiação partidária que permanece até hoje aconteceu em 1990.

No período que antecedeu sua indicação para o pleito municipal no segundo maior colégio eleitoral do Estado, o postulante atuava como secretário de Articulação Política do Governo Elmano. Esteve comandando a pasta estadual desde o início do mandato do chefe do Executivo até março deste ano.

Nascido em Brasília (DF), ele é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e também foi secretário de Governo na Prefeitura de Fortaleza durante oito anos, nas gestões de Luizianne Lins (PT). Antes de ir para a Articulação Política, foi lotado como secretário parlamentar no gabinete dela na Câmara dos Deputados.

Legenda: Elmano e Luizianne apadrinharam o candidato do PT em Caucaia. Foto: Reprodução / Instagram

Ao longo do primeiro turno, a deputada federal participou ativamente da campanha dele na cidade. Além dela, o candidato tem o apoio de lideranças como o ministro Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O início da trajetória de Catanho na vida pública tem relação com os movimentos estudantis e com o sindicalismo. Na eleição de 2010, ele chegou a ser eleito como primeiro suplente de Eunício Oliveira (MDB).