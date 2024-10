Quais são as principais promessas de Naumi Amorim, novo prefeito eleito de Caucaia

Eleito neste domingo (27) para um mandato de quatro anos na Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) terá pela frente o desafio de gerir a segunda maior cidade do Ceará, com suas virtudes e desafios. Tendo liderado o placar com 60,4% dos votos, ele assumirá, em 2025, a gestão pela segunda vez na história, tendo sido eleito para o mesmo cargo em 2016. Nesta nova empreitada, ele vai suceder Vitor Valim (PSB).

O Diário do Nordeste listou algumas das principais promessas de Naumi Amorim, registradas nos planos de governo e anunciadas ao longo da campanha. Confira abaixo.

Reconstrução da Lagoa do Tabapuá

Esta é uma das propostas apresentadas no eixo de Infraestrutura do plano de governo do novo prefeito. A ideia é fazer intervenções na região para ativar o polo gastronômico da lagoa, “fazendo a manutenção e a vigilância constante do local”. Dentro desse planejamento, também entra a reforma da areninha e “recuperação geral”.

Criação de Centro de Referência Autista

Entre as propostas voltadas para a área da Saúde, está a criação de um Centro de Referência do Autista, voltado para pessoas com esse transtorno e suas famílias. No espaço, será possível acessar atendimento com psicólogo, neuropediatra, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Ampliação e melhoramento do transporte gratuito

Na área reservada à mobilidade urbana no seu plano de governo, Naumi Amorim também cita a pretensão de ampliar as rotas de ônibus com tarifa gratuita, incluindo localidades não contempladas pelo programa “Bora de Graça”, da atual gestão.

Em entrevista à Verdinha FM 92.5, explicou como executaria essa proposta. "Vou manter o 'Bora de Graça'. É uma proposta que está no meu plano de governo. E onde o ônibus de graça não vai, a gente vai colocar as topiques. Porque tem bairro que a demanda não é grande. Então às vezes uma topique resolve", assegurou o prefeito eleito.

Armamento da Guarda Municipal

O prefeito eleito também propõe armar e equipar a Guarda Municipal de Caucaia a partir de 2025. Além disso, pretende “promover a valorização profissional da categoria” e “delegar o poder de polícia para a Guarda Municipal atuar no combate às desordens urbanas”.

Para chegar a esse objetivo, indica a aquisição de novas viaturas, carros e motos; de equipamento de rádios; de fardamentos; e de coletes balísticos.

Ampliação e estruturação das escolas em tempo integral

Naumi Amorim afirma, em seu plano de governo, que quer ampliar o ensino em tempo integral na cidade, garantindo “qualidade” na oferta de professores, de atividades esportivas e de alimentação escolar.