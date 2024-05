Após críticas, Sarto cancela show de Victor e Léo no São João de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, neste domingo (19), a substituição da dupla sertaneja Victor e Léo no São João de Fortaleza. A escolha dos artistas para o evento realizado pela Prefeitura de Fortaleza vinha sendo criticado devido a condenação do cantor Victor Chaves por agressão à ex-esposa.

"Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão", explicou o prefeito de Fortaleza.

Ainda segundo Sarto, o anúncio da programação completa do evento será feita em breve. O São de Fortaleza ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, na Praia de Iracema. Entre as atrações estão Zé Vaqueiro, Geraldo Azevedo e a dupla Zezé di Camargo e Luciano.

Críticas de vereadores

Na última sexta-feira (17), a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza oficiou a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) pedindo o cancelamento do show da dupla Victor e Leo.

A comissão é presidida pelo mandato coletivo Nossa Cara, representado pela co-vereadora Adriana Gerônimo (Psol). O pedido, segundo a parlamentar, foi feito por considerar "inadmissível" a contratação de Victor Chaves, condenado por agressão à ex-esposa "seja pago com dinheiro público".

Victor Chaves foi condenado em primeira instância no fim de 2019 por agressão à ex-esposa, Poliana Bagatini Chaves. O episódio ocorreu em 2017, quando ela estava grávida do segundo filho do casal.

Em 2018, Victor e Leo anunciaram uma pausa na carreira. Após cinco anos, a dupla anunciou o retorno aos palcos com a turnê “Nossa História Não Termina Aqui”, que teve início no dia 23 de março deste ano, em São Paulo.