Deputada Larissa Gaspar assume Procuradoria da Mulher da Alece no lugar de Juliana Lucena

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) assumiu o comando da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A parlamentar assume o órgão no lugar de Juliana Lucena (PDT), que está licenciada da Casa para ser a titular da Secretaria das Mulheres do Estado.

Larissa Gaspar já atuava como procuradora adjunta da PEM na Casa. A deputada também é a 2ª vice-presidente da Alece e lidera a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero.

“Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência. Vamos fortalecer os canais de atendimento, ampliar parcerias e atuar de forma firme para que os direitos das mulheres sejam respeitados em todo o Ceará” Larissa Gaspar Nova procuradora especial da Mulher da Alece

Na atual legislatura, a deputada Lia Gomes (PSB) esteve à frente da Procuradoria Especial da Mulher entre 2023 e 2024, antes de se licenciar do mandato para assumir a Secretaria das Mulheres. Agora, em movimento similar, Juliana Lucena deixa a função e assume a Pasta.

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PROCURADORIA DA MULHER

Criada em 2012, a Procuradoria tem a missão de fortalecer a participação das deputadas, promover políticas públicas voltadas às mulheres e atuar no enfrentamento à violência e à discriminação de gênero no Ceará.

Segundo a nova gestão, a ideia é dar continuidade ao processo de fortalecimento institucional da Procuradoria e à interiorização das ações, por meio da ampliação das Procuradorias da Mulher nas câmaras municipais.

Entre as ações, estão o Observatório da Mulher Cearense (OMCE), espaço dedicado à produção e análise de dados para subsidiar políticas públicas, e o “Zap Delas”, canal de atendimento via WhatsApp que oferece orientação para mulheres em situação de violência, por meio do número (85) 99814 0754.