Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Deputada Larissa Gaspar assume Procuradoria da Mulher da Alece no lugar de Juliana Lucena

Parlamentar já atuava como procuradora adjunta do órgão da Assembleia Legislativa do Ceará.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Larissa Gaspar durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece.
Legenda: Deputada Larissa Gaspar é a nova procuradora especial da Mulher da Alece.
Foto: Júnior Pio/Alece.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) assumiu o comando da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A parlamentar assume o órgão no lugar de Juliana Lucena (PDT), que está licenciada da Casa para ser a titular da Secretaria das Mulheres do Estado. 

Larissa Gaspar já atuava como procuradora adjunta da PEM na Casa. A deputada também é a 2ª vice-presidente da Alece e lidera a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero.

“Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência. Vamos fortalecer os canais de atendimento, ampliar parcerias e atuar de forma firme para que os direitos das mulheres sejam respeitados em todo o Ceará”
Larissa Gaspar
Nova procuradora especial da Mulher da Alece

Na atual legislatura, a deputada Lia Gomes (PSB) esteve à frente da Procuradoria Especial da Mulher entre 2023 e 2024, antes de se licenciar do mandato para assumir a Secretaria das Mulheres. Agora, em movimento similar, Juliana Lucena deixa a função e assume a Pasta

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado Ernani de Queiroz Viana

teaser image
PontoPoder

Deputados travam novo Código de Ética da Alece por regras de redes sociais e discurso de ódio

PROCURADORIA DA MULHER

Criada em 2012, a Procuradoria tem a missão de fortalecer a participação das deputadas, promover políticas públicas voltadas às mulheres e atuar no enfrentamento à violência e à discriminação de gênero no Ceará. 

Segundo a nova gestão, a ideia é dar continuidade ao processo de fortalecimento institucional da Procuradoria e à interiorização das ações, por meio da ampliação das Procuradorias da Mulher nas câmaras municipais.

Entre as ações, estão o Observatório da Mulher Cearense (OMCE), espaço dedicado à produção e análise de dados para subsidiar políticas públicas, e o “Zap Delas”, canal de atendimento via WhatsApp que oferece orientação para mulheres em situação de violência, por meio do número (85) 99814 0754.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
foto do senador Marcio Bittar (PL-AC).
PontoPoder

Em sabatina de Messias, senador do PL diz que Caetano Veloso já 'pegou em armas'

Cantor se manifestou nas redes sociais sobre a fala de Marcio Bittar.

Redação
Há 56 minutos
Larissa Gaspar durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Deputada Larissa Gaspar assume Procuradoria da Mulher da Alece no lugar de Juliana Lucena

Parlamentar já atuava como procuradora adjunta do órgão da Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 1 hora
O advogado-geral da União, Jorge Messias, passa por sabatina no Senado, onde pode ser rejeitado ou aprovado para ser ministro do STF.
PontoPoder

O que acontece se Jorge Messias não for aprovado na sabatina da CCJ?

Sabatina pode ter até doze horas de duração e se caracteriza por sucessivas perguntas.

Redação
Há 2 horas
Eleitor aperta a tecla confirma na urna eletrônica.
PontoPoder

Quaest divulga primeira rodada de pesquisa para Governo do Ceará e Senado Federal

O Diário do Nordeste divulga, na manhã desta quinta-feira (30), a intenção de votos dos eleitores cearenses a cerca de cinco meses das eleições.

Igor Cavalcante
29 de Abril de 2026
Jorge Messias é um homem jovem, branco, de barba rala e cabelo preto. Na foto, ele está sendo sabatinado no Senado e segura um exemplar da Constituição.
PontoPoder

Indicado para o STF, Jorge Messias afirma ser 'totalmente contra o aborto'

O advogado-geral da União foi indicado por Lula para a vaga de ministro após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Redação
29 de Abril de 2026
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata, sentada em ambiente interno, com microfone visível à esquerda e outras pessoas desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Jorge Messias diz ser 'servo de Deus', em sabatina na CCJ, mas ressalta clareza sobre Estado laico

Advogado-geral da União passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta (29).

Redação
29 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Divididos, mas decisivos: o peso dos irmãos Ferreira Gomes na eleição 2026

Rompidos e em campos opostos, Cid e Ciro Gomes serão decisivos no desfecho eleitoral no Estado

Inácio Aguiar
29 de Abril de 2026
Camilo Santana e Eduardo Girão, dois senadores cearenses, discursam no púlpito do Senado.
PontoPoder

Veja como votam os cearenses na sabatina de indicação de Jorge Messias nesta quarta (29) na CCJ

Messias foi o indicado do presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Abril de 2026
Foto da sessão solene do Dia da Consciência Negra na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Negros são mais eleitos para Legislativo, enquanto Executivo é mais ocupado por brancos

Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada no último dia 15 mostra diagnóstico sobre representatividade racial no sistema eleitoral.

Bruno Leite
29 de Abril de 2026
Foto de pessoa negra votando numa urna eletrônica.
PontoPoder

TSE mostra que maioria dos recursos doados por brancos foram para candidatos brancos

Achado, que considera os pleitos de 2022 e 2024, foi um dos recortes analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) numa pesquisa divulgada em 15 de abril.

Bruno Leite
29 de Abril de 2026
foto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
PontoPoder

CNI envia manifesto a Hugo Motta contra fim da escala 6x1: 'Impactos severos sobre a economia'

O tema será analisado pela Comissão Especial da Câmara nesta quarta-feira (29).

Redação
28 de Abril de 2026
Plenário de uma câmara municipal com mesa diretora ao fundo, onde várias pessoas estão sentadas em posição de reunião. À frente, há mesas com cadeiras vazias. Na parede, acima do painel, lê-se “PLENÁRIO Presidenta Dra. Yanny Brena”, acompanhado de bandeiras do Brasil, do estado e do município. Um telão exibe a imagem ampliada dos participantes da mesa. O ambiente é bem iluminado, com paredes claras e ar-condicionado instalado.
PontoPoder

Em déficit de R$ 114 milhões, Juazeiro do Norte pode aumentar taxa da Previdência para servidores

Os aportes para amortização do déficit atuarial não foram repassados entre 2023 e 2025, o que pode comprometer o pagamento a beneficiários nos próximos anos.

Ingrid Campos
28 de Abril de 2026
Bolsonaro aparece com expressão séria atrás de grades de sua residência.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer manutenção em elevador de casa

Pedido foi enviado ao ministro do STF nessa segunda-feira (27).

Redação
28 de Abril de 2026
Fachada da Prefeitura de Icó.
PontoPoder

Três funcionários da Prefeitura de Icó são afastados suspeitos de fraudar contratos de caminhão-pipa

O grupo teria desviado R$ 9,8 milhões em processos licitatórios.

Redação
28 de Abril de 2026
Camilo recebeu lideranças como a deputada estadual Jô Farias (PT) e o esposo, Nezinho Farias, prefeito de Horizonte
Inácio Aguiar

Com Ciro no radar, Camilo Santana ativa o 'modo eleição' na base governista

Na última semana, o senador registrou 20 encontros com lideranças de diversos municípios nas redes sociais

Inácio Aguiar
28 de Abril de 2026
Deputados estaduais durante minuto de silêncio na Alece por Ernani de Queiroz Viana.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado Ernani de Queiroz Viana

Político e empresário cearense faleceu na manhã desta terça-feira (28).

Marcos Moreira
28 de Abril de 2026
Ernani Viana.
Negócios

Morre empresário e ex-deputado cearense Ernani Viana

Dono do Grupo Ernani Viana, empresário foi responsável por fundar o empreendimento Garrote Village, em Caucaia.

Redação
28 de Abril de 2026
Urna eletrônica com dez dígitos, de 0 a 9, e botões Branco, Corrige e Confirma.
PontoPoder

Confira como deve funcionar o financiamento das campanhas eleitorais em 2026

Federações e grandes partidos podem ter maior visibilidade durante o período.

Milenna Murta*
28 de Abril de 2026
Colagem de fotos de três equipamentos públicos de Morrinhos com cerâmicas vermelhas.
PontoPoder

MPCE pede punição a prefeito do PT por usar cor vermelha em equipamentos públicos

O MPCE pede que o gestor seja obrigado a custear a substituição das cores utilizadas nas obras.

Igor Cavalcante
27 de Abril de 2026
Foto do Capitão Wagner no vídeo que a Justiça mandou remover das redes sociais; do outro lado, Evandro Leitão durante discurso.
PontoPoder

Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Evandro Leitão a Bebeto do Choró e facções

Postagem deve ser removida em até 24 horas, sob pena de multa.

Marcos Moreira
27 de Abril de 2026