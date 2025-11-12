Diário do Nordeste
Bancada do Ceará define R$ 376 milhões para a saúde; Governo e Fortaleza serão contemplados

O volume de recursos de caráter impositivo soma cerca de R$ 415,7 milhões.

Beatriz Matos e Bruno Leite producaodiario@svm.com.br
Foto da reunião da bancada do Ceará.
Legenda: Definição dos valores e áreas contempladas ocorreu após reuniões realizadas com os integrantes da bancada federal.
Foto: Beatriz Matos.

A bancada do Ceará no Congresso Nacional definiu, nesta quarta-feira (12), para onde irá direcionar o montante que tem direito por meio de emendas coletivas no Orçamento Geral da União de 2026. O volume, de caráter impositivo, soma cerca de R$ 415,7 milhões.

Conforme anunciou o coordenador da bancada, o deputado federal Domingos Neto (PSD), as áreas contempladas foram: Saúde, Educação, Integração e Agricultura, além de alocações na Segurança Pública. A maior prioridade foi a saúde, com a destinação da fatia de R$ 376 milhões.

A divisão, por área, foi a seguinte:

  • Saúde: R$ 376,2 milhões;
  • Educação: R$ 12,1 milhões;
  • Integração e Agricultura: R$ 19,1 milhões;
  • Segurança Pública: R$ 8,2 milhões.

A definição dos valores e áreas contempladas ocorreu após reuniões realizadas com os integrantes da bancada federal. Segundo o coordenador do grupo, “esse ano talvez tenha sido um dos mais tranquilos” na formalização de um entendimento entre os políticos.

“Nós tivemos uma reunião onde definimos quais seriam os temas e hoje nós já temos as definições por parte da bancada”, frisou Domingos Neto.

Destinação do orçamento

Ainda de acordo com o deputado federal, devem ser beneficiadas instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), os campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), guardas municipais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Saúde, especificamente, terá o valor encaminhado para a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará, segundo explicou Neto. “Não sei ao final, porque essa definição, de quanto que vai ficar, ela não é feita no dia de hoje”, completou ele, apontando que essa é uma competência dos parlamentares que fizeram as indicações.

Pedidos

No início deste mês, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), se reuniram com parlamentares da bancada, em Brasília, para fazer pedidos.

No encontro, ficou claro que a saúde era a grande prioridade. Elmano pediu R$ 200 milhões e Evandro solicitou R$ 75 milhões. O recurso para o Governo do Estado seria para fazer a expansão dos serviços no Estado e o prefeito pediu apoio para investimento no Instituto José Frota (IJF).

Este conteúdo é útil para você?
