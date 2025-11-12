Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo

Um drone da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) flagrou um caminhão realizando descarte irregular de entulhos em um terreno no bairro Barroso, em Fortaleza, por meio do sistema de videomonitoramento, no último sábado (8). Segundo o órgão da Prefeitura, o proprietário do veículo foi autuado por infringir o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019). O descarte irregular de resíduos é considerado uma infração grave e está sujeito à multa que varia de R$ 202 a mais de cerca de R$ 32 mil, e apreensão do veículo. Apenas neste ano, a agência já flagrou mais de 448 casos de descartes irregulares realizados por fiscais do videomonitoramento.