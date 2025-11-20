Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:23)
PontoPoder
Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo.
Legenda: Se for nomeado, Jorge Messias amplia número de ministros do STF com perfil próximo a Lula.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O favoritismo de Jorge Messias para indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) se concretizou. A confirmação da escolha foi publicada em nota oficial pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (20).

Jorge Messias é de Recife (PE), doutor em Direito e Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Ele disputava a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, agora aposentado, com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula, porém, optou pelo pernambucano.

Veja também

teaser image
PontoPoder

O que pensa Jorge Messias sobre aborto, bets e ensino de gênero

teaser image
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

A partir da indicação, que ainda será oficializada no Diário Oficial da União (DOU), o nome de Messias passará por uma longa sabatina sobre temas jurídicos, políticos e pessoais na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Depois, seguirá para aprovação pelo Plenário do Senado Federal, onde precisa conquistar a maioria absoluta dos votos, com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis.

Caso nomeado, o advogado deve reforçar a presença de ministros do STF com perfil próximo ao presidente, como é o caso de Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Se for, de fato, o novo ministro do STF, Messias poderá permanecer no cargo até 2055, quando completa a idade máxima para aposentadoria compulsória, de 75 anos.

Jorge Messias já tem extensa experiência de atuação dentro do poder público. Antes de estar à frente da AGU, ele foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde, e Consultor Jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O pernambucano também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Evangélico, técnico e leal

Natural de Recife, Jorge Messias de Morais ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

À época, foi apelidado de “Bessias” em referência a um diálogo de 2016 sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil – episódio que o marcou, mas do qual conseguiu se desvincular nos anos seguintes.

Hoje, Messias comanda a AGU e é visto por interlocutores de Lula como um quadro técnico e leal, além de estratégico por simbolizar uma ponte de Lula com o eleitorado evangélico, grupo em que o presidente ainda enfrenta resistência.

Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo.
PontoPoder

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Redação
Há 21 minutos
Foto mostra Alexandre Ramagem durante depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Alexandre Ramagem é investigado pela PF por suspeita de fuga para os Estados Unidos

Deputado federal foi condenado pela trama golpista e estava proibido de sair do Brasil.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
foto do deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, em sessão na Câmara.
PontoPoder

Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

Vídeo em que o parlamentar aparece trocando socos com um homem viralizou nas redes sociais.

Redação
20 de Novembro de 2025
mão feminina segurando um celular
Inácio Aguiar

Nova lei proíbe bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará; entenda

Norma trata da relação entre consumidores, operadoras e varejo

Inácio Aguiar
20 de Novembro de 2025
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para o JMTV, da TV Mirante. Imperatriz – Maranhão (MA).
PontoPoder

Lula critica mudanças no PL Antifacção e cobra ação do Senado

O ministro da Fazenda texto aprovado pela Câmara.

Redação
19 de Novembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova projeto de formação de líderes estudantis e bolsas para egressos da rede estadual

Proposição do Governo do Ceará tramitou em regime de urgência e foi aprovada por aclamação.

Marcos Moreira
19 de Novembro de 2025
Corredor interno de uma unidade de saúde pública, com piso claro e paredes revestidas em azulejos brancos. À direita, um cartaz com o logotipo azul do SUS colado na parede. À esquerda, um balcão de atendimento em granito, atrás do qual uma profissional de saúde trabalha sentada. Dois homens caminham pelo corredor em direção a outra sala iluminada ao fundo.
PontoPoder

'Refém das emendas': É possível romper a dependência dos municípios no custeio da saúde?

Propostas vão de revisão do pacto federativo a novas regras para uso das emendas no custeio do SUS.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
19 de Novembro de 2025
Servidor da Secretaria de Patrimônio da União fixa aviso de obra embargada na Praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Obra irregular e ocupação da faixa de praia geram multa milionária à Prefeitura e hotéis em Jeri

SPU diz não ter recebido "nem ofício" sobre obras na praia denunciada pelo Conselho Comunitário

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra plenário da Câmara dos Deputados durante votação do PL Antifacção, com foco no presidente da casa, Hugo Mota, sentando ao meio da mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.
PontoPoder

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.

Carol Melo
19 de Novembro de 2025
Rosto de pessoas negras em close up
Inácio Aguiar

Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista

Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Guilherme Derrite, deputado relator do projeto, fala na tribuna da Câmara.
PontoPoder

Câmara aprova texto-base do PL Antifacção

Projeto de lei segue para aprovação no Senado.

Redação
18 de Novembro de 2025
Rholden é um homem jovem de barba rala e cabelo preto. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata cinza, além de óculos de armação preta.
PontoPoder

Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

A eleição ocorreu nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto mostra recepção do Hospital Geral Dr. César Cals durante visita de deputados estaduais da oposição à unidade.
PontoPoder

Oposição da Alece visita Hospital César Cals, conversa com a direção e cobra laudos para reabertura

Unidade foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio na semana passada.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Foto da coletiva de imprensa na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Plano Diretor vai ao plenário da CMFor com 'superemenda' e promessa de votação no início de dezembro

A alteração no texto foi proposta por 33 vereadores de Fortaleza.

Bruno Leite e Thatiany Nascimento
18 de Novembro de 2025
Foto de uma obra na praia de Jericoacoara Ceará
Inácio Aguiar

Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri

A Prefeitura e um hotel de luxo foram multados pela Secretaria de Patrimônio da União

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra profissional de saúde conduzindo maca com paciente nos corredores do Instituto Dr. José Frota (IJF).
PontoPoder

Principal destino das emendas no Ceará, Saúde sofre ameaça por falta de previsibilidade no custeio

Dependência de articulações políticas torna irregular o volume de repasses para o financiamento da área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
18 de Novembro de 2025
Alexandre de Moraes, ministro do STF, com semblante sério, vestindo terno azul, gravata e toga preta, em um fundo escuro.
PontoPoder

Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos".

Redação
18 de Novembro de 2025
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula com expressão pensativa, mão no queixo, durante um evento público.
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

Saiba o que muda e como medida afeta uso de "elu", "delu" e "todes".

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
18 de Novembro de 2025