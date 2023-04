Ator Gérard Depardieu é acusado de violência sexual por 13 mulheres

O ator francês Gérard Depardieu, de 74 anos, foi acusado de violência sexual por 13 mulheres. O artista, que já é investigado por estupro e agressão a uma atriz, teria feito "gestos ou comentários sexuais impróprios em níveis variados, no set de 11 filmes ou séries lançadas entre 2004 e 2022, ou em outros locais", segundo publicação do Mediapart nessa terça-feira (11).

A defesa de Gérard alega que o ator "nega formalmente todas as acusações".

Acusações

Ainda de acordo com o veículo, as 13 mulheres afirmam "ter sido submetidas a uma mão na calcinha, na virilha, nas nádegas, ou nos seios; comentários sexuais obscenos; até rosnados insistentes". Quando alguma delas reclamava, recebiam a resposta: "Ah, tudo bem, é o Gérard!", acrescenta.

"Sem avisar, Gérard Depardieu colocou a mão sob meu vestido, senti seus dedos tentando deslizar para alcançar minha calcinha", disse uma das figurantes do filme "Big House", de 2015.

Apesar de afastar a mão, "ele continuou, ficou agressivo, tentou afastar minha calcinha e enfiar os dedos em mim: entendi que ele não estava atuando. Se eu não tivesse impedido, ele teria conseguido", descreveu

Denúncias

Gérard não teria recebido denúncias formais das mulheres citadas no Mediapart. Segundo o jornal, no entanto, três delas contribuíram com seus depoimentos à Justiça.

A Promotoria de Paris afirmou, nesta quarta-feira (12), que não "recebeu nenhuma nova denúncia até o momento" e ressaltou que continua em andamento a investigação aberta em julho de 2020, após o processo da atriz Charlotte Arnould.

À época, Charlotte acusou Gérard de tê-la estuprado duas vezes em agosto de 2018, quando ela tinha 22 anos, na residência do ator em Paris.