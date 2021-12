Atriz francesa relata estupro sofrido por Gerard Depardieu

A atriz Charlotte Arnould, 25, revelou em suas redes sociais nesta sexta-feira (17) ter sido estuprada por Gerard Depardieu, 72, astro do cinema francês, há um pouco mais de três anos.

"Eu vivo escondida e em silêncio. Isso não é mais suportável. Eu preciso me expressar. Fui estuprada por Gerard Depardieu em agosto de 2018." começa relatando na mensagem a atriz.

Segundo informações do Uol, Depardieu é investigado há 1 ano por violência sexual. Desde a denúncia, o ator reconhece uma relação consensual, e nega ter havido estupro.

"Faz um ano que ele é investigado. Ele trabalha enquanto eu passo o meu tempo a sobreviver. A vida me escapa há três anos, e eu quero voltar a viver sem me renegar", afirma a atriz.

"Esta mensagem pública pode abalar imensamente minha vida, eu não ganho nada com isso além da esperança de recuperar a minha integridade. Talvez eu devesse ter esperado, ter falado com uma empresa de mídia, ter feito isso 'dentro da ordem', ter feito isso 'direito', mas continuar calada é me enterrar viva", conclui a atriz na mensagem.