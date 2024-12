Neymar e Bruna Biancardi já escolheram o nome da segunda filha

O nome da segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi já foi escolhido pelo casal, conforme o jornalista Léo Dias. Segundo fontes do profissional, a bebê se chamará Mel. O nome foi uma decisão de Bruna, e recebeu a aprovação do jogador de futebol.

Na quarta-feira (25), Bruna e Neymar realizaram o chá revelação do sexo da bebê em um evento fechado para amigos e familiares. A festa aconteceu na mansão do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O jogador já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas; além de Helena, do breve affair com a influencer Amanda Kimberlly. Com Bruna, Neymar tem Mavie, de apenas 1 ano.

A modelo húngara Gabriella Gáspar também alega que sua filha de 10 anos tem Neymar como genitor. No entanto, ela espera exame de DNA para comprovar.