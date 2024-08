Neymar faz teste de DNA de suposta nova filha de 10 anos que teria tido com Gabriella Gaspar, diz TV

A modelo húngara Gabriella Gaspar afirma que sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos, é fruto de um envolvimento com Neymar. Segundo informações do programa Balanço Geral, da TV Record, ela entrou na justiça para tentar comprovar a suposta paternidade.

Segundo o programa, Neymar já passou pela coleta do material genético para o teste de DNA em uma clínica escolhida pela Justiça brasileira. O resultado do exame deve sair em breve.

Gabriella afirma ter conhecido o jogador em 2013, quando a Seleção Brasileira jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O atleta teria chamado a modelo para assistir a um jogo, e eles teriam começado um affair.

A húngara diz que tenta há anos contato com Neymar e os pais dele para fazer teste de paternidade. Ela move um processo no Brasil contra o jogador e pede, caso se confirme a paternidade, o pagamento de uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 178 mil) e o pagamento de pensão relativa aos dez anos de vida da menina e alimentos mensais.

Falsidade ideológica

Em junho deste ano, a húngara entrou com uma denúncia por falsidade ideológica contra o jogador e pediu a apreensão do passaporte dele, conforme informações da revista Quem. Segundo a modelo, Neymar tem "se escondido" das notificações judiciais relativas ao processo fornecendo endereços falsos.

Caso seja confirmada a paternidade, Jázmin será a quarta filha do jogador e a segunda mais velha. Davi Lucca, de 12 anos, é fruto de um envolvimento do atleta com Carol Dantas. Já Mavie, de 10 meses, é do relacionamento com Bruna Biancardi, e a recém-nascida Helena é de um caso extraconjugal do jogador com a influenciadora Amanda Kimberlly.