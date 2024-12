Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no civil, diz site

A atriz Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz no civil, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em uma cerimônia reservada. As informações são da Quem.

A celebração aconteceu na mansão do casal, com a presença dos filhos: Rael, filho da atriz com o modelo André Resende, e José Marcus e José Francisco, filhos de Marcus com Wanessa Camargo. O casal estava noivo desde dezembro de 2023.

O casamento com festa para os amigos acontecerá em 3 de maio de 2025, na região de Jarinu, no Interior de São Paulo. O casal pretende fechar um aeroporto executivo para receber cerca de 60 jatos para a cerimônia.

Os atores Thaila Ayala, Renato Góes e Mariana Ximenes estão entre os famosos escolhidos para serem padrinhos do casal.