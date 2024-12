Nattan faz brincadeira em avião e pede palmas para Rafa Kalimann: 'Minha namorada'

O cantor cearense Nattan e a ex-BBB Rafa Kalimann embarcaram nesta quinta-feira (26) para as festas de fim de ano, e o artista fez uma brincadeira com a namorada durante a viagem.

Sentados lado a lado no avião, Nattan se levantou e pediu uma salva de palmas para a namorada. No vídeo, publicado no Instagram do cantor, é possível ver Rafa se curvar com vergonha da situação.

“Pessoal, queria pedir um minuto da atenção de vocês. Aproveitando que estou no aeroporto, queria pedir uma salva de palmas para a minha namorada, que é um avião”, gritou.

Rafa e Nattan passaram o Natal juntos, em Uberlândia, Minas Gerais, com a família da influenciadora. Ele explicou nos Stories que irá cantar na virada do ano em Recife. Nesta sexta-feira (27), no entanto, ele tem um show marcado na Praia do Forte, na Bahia.