Primeiro Castigo do Monstro do BBB 26 é um 'barco furado'; Marcelo foi escolhido
Marcelo também perdeu 500 estalecas ao ser escolhido por Jonas.
Marcelo realizou o primeiro Castigo do Monstro do BBB 26, na noite deste sábado (17), após ser escolhido para a dinâmica pelo Anjo da semana, o brother Jonas Sulzbach.
"Castigo do Monstro barco furado. O castigo do primeiro Monstro do BBB 26 é retirar água de um barco furado. A cada rodada o Monstro terá um tempo pré-determinado para encher baldes até a marca estabelecida. Ele vai usar um recipiente para isso", anunciou Jonas, após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB 26.
Marcelo não gostou da seleção: "É a justificativa dele, né? E que justificativa... Não movimenta, não faz nada", comentou o participante com Milena.
Jonas disse que "a pessoa quando tá no Monstro vai aparecer" , mas Marcelo seguiu questionando a decisão: "É horrível o Monstro. É humilhante, eu sei".
Veja também
VEJA COMO FUNCIONA A DINÂMICA
Haja balde e águ">
COMO FOI A PROVA DO ANJO?
A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu neste sábado. Os participantes da dinâmica foram escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
A prova foi realizada em dupla. Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando nove duplas no jogo.
Além da escolha do monstro, Jonas poderá imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas.