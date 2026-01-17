Primeiro Castigo do Monstro do BBB 26 é um 'barco furado'; Marcelo foi escolhido

Marcelo realizou o primeiro Castigo do Monstro do BBB 26, na noite deste sábado (17), após ser escolhido para a dinâmica pelo Anjo da semana, o brother Jonas Sulzbach.

"Castigo do Monstro barco furado. O castigo do primeiro Monstro do BBB 26 é retirar água de um barco furado. A cada rodada o Monstro terá um tempo pré-determinado para encher baldes até a marca estabelecida. Ele vai usar um recipiente para isso", anunciou Jonas, após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB 26.

Marcelo não gostou da seleção: "É a justificativa dele, né? E que justificativa... Não movimenta, não faz nada", comentou o participante com Milena.

Jonas disse que "a pessoa quando tá no Monstro vai aparecer" , mas Marcelo seguiu questionando a decisão: "É horrível o Monstro. É humilhante, eu sei".

Veja também Zoeira BBB 26 muda sistema de votação e dá mais peso ao voto único Zoeira Ricardo desiste do Quarto Branco do BBB 26 após mais de 100 horas Zoeira Primeira festa do BBB 26 tem show de Anitta e dois beijos

VEJA COMO FUNCIONA A DINÂMICA

COMO FOI A PROVA DO ANJO?

A primeira Prova da Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu neste sábado. Os participantes da dinâmica foram escolhidos por sorteio comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A prova foi realizada em dupla. Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando nove duplas no jogo.

Além da escolha do monstro, Jonas poderá imunizar uma pessoa, e adicionalmente, como mais uma das novidades da temporada, o anjo da semana participará de uma dinâmica para comprar uma segunda imunidade com estalecas.